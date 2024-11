Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Höhenflug der Renditen am amerikanischen Anleihemarkt setzt sich weiter fort, so die Deutsche Börse AG.Bei zehnjährigen US-Staatsanleihen dürften sich Anlegerinnen und Anleger aktuell über eine Rendite von 4,43 Prozent freuen, was auf Wochensicht einen Anstieg von weiteren 13 Basispunkten bedeute. Vor fünf Monaten seien mit diesen Papieren lediglich 3,60 Prozent zu verdienen gewesen. Als wesentlicher Grund für den anhaltenden Anstieg gelte unverändert die Aussicht auf eine sich ausweitende Staatsverschuldung während der Regierungszeit von Donald Trump. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...