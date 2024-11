© Foto: picture alliance / NurPhoto | Lorenzo Di Cola

Der Bitcoin hat in den vergangenen Tagen immer wieder neue Rekordstände erreicht. Anleger fragen sich, ob es zu spät sein könnte, um einzusteigen. Der Optionsmarkt hat eine klare Antwort.Ausgehend von den Daten des Optionsmarktes sind Händler von Krypto-Derivaten überwiegend optimistisch und wetten darauf, dass Bitcoin noch mehr Spielraum für einen Anstieg hat, so Luuk Strijers, Geschäftsführer der Krypto-Derivatebörse Deribit. Für Bitcoin-Optionen, die am 27. Dezember auslaufen, lag das Open Interest für Call-Optionen bei rund 79.216 und damit etwa doppelt so hoch wie das für Put-Optionen, die laut Daten von Deribit bei rund 39.505 lagen. Das Open Interest bezieht sich auf die Gesamtzahl …