Bückeburg (ots) -Am Mittwoch stellt der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, den ersten Leichten Kampfhubschrauber (LKH) vom Typ H145M in Bückeburg in den Dienst des Heeres.Insgesamt soll das Heer bis zu 72 LKH erhalten. 21 davon sollen künftig am Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg eingesetzt werden.Die Vorlage zur Beschaffung des LKH wurde am 13. Dezember 2023 dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zur Billigung zugeleitet. Einen Tag später unterzeichneten das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr und Airbus Helicopters einen Rahmenvertrag zur Beschaffung der Hubschrauber sowie Peripherieleistungen.Medienvertretende sind herzlich zur Indienststellung des Leichten Kampfhubschraubers eingeladen. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis 19. November 2024, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle des Kommandos Hubschrauber.Termin: Mittwoch, 20. November 2024, ab 14 UhrAdresse: Internationales HubschrauberausbildungszentrumHeeresflugplatz Achum - HauptwacheAchumer Straße 131675 BückeburgAkkreditierung/Anmeldung:Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bisDienstag, 19. November 2024, 12 UhrAblauf: bis 14 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden an derHauptwache des Heeresflugplatzes- Einweisung- Überprüfung der mitgeführten Technik14:15 Uhr Einnahme der Plätze14:30 Uhr Beginn Festakt- Begrüßung durch den Kommandeur Kommando Hubschrauber, Brigadegeneral Dr. Volker Bauersachs- Landung Leichter Kampfhubschrauber- Meldung an den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais- Indienststellungsrede Inspekteur Heerca. 15:30 Uhr Ende des PresseprogrammsHinweis für die Medien:- Bitte führen Sie Ihren Presse- oder Personalausweis mit.- Es werden wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen.- Bei Nutzung eines Navigationsgeräts geben Sie bitte Nordstraße/Kreuzung Achumer Straße ein, um den Heeresflugplatz zu erreichen. Alternativ folgen Sie der Beschilderung.Pressekontakt:Kommando HubschrauberHauptmann Isabella GattermannTelefon: +49 (0) 5722 / 594 - 1085E-Mail: kdohubschrpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5910854