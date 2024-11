Die Aktien von Samsung Electronics stiegen am Montag um bis zu 7,5 %, nachdem das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 10 Billionen Won (7,2 Milliarden Dollar) für 2024 ankündigte. Analysten sehen darin einen wichtigen Schritt zur Stabilisierung des Kurses und zur Stärkung der Kontrolle der Familie Lee. Samsung Electronics Co., einer der weltweit führenden Technologiekonzerne, konnte am Montag an der Börse in Seoul einen Kursanstieg von bis zu 7,5 % verzeichnen. Dieser Anstieg folgte auf die Ankündigung eines umfangreichen Rückkaufplans im Wert von 10 Billionen Won für das ...

