HAMBURG/ESSEN (ots) -Am kommenden Mittwoch, 20. November 2024, feiert BILD der FRAU, ein Titel der FUNKE Mediengruppe, zum 17. Mal im Hamburger STAGE Theater Neue Flora die GOLDENE BILD der FRAU. Bei der festlichen Gala werden fünf "Heldinnen des Alltags" für ihr gesellschaftspolitisches, soziales und nachhaltiges Engagement ausgezeichnet. TV-Star Kai Pflaume führt vor 550 geladenen Gästen aus Show, Politik, Wirtschaft und Ehrenamt durch diesen besonderen Abend voller Emotionen und Überraschungen.Die Preisträgerinnen haben auch in diesem Jahr wieder prominente Unterstützung auf dem Roten Teppich: Moderatorin Katja Burkard begleitet Mitra Kassai (Initiative "Oll Inklusiv") (https://www.oll-inklusiv.de/) durchs Blitzlichtgewitter, Rapper Eko Fresh unterstützt Hilly Skoric ("Hilf-Reich e.V."), (https://www.hilfreichev.com/) Entertainerin Olivia Jones wird Anna-Lena von Hodenberg ("HateAid" gGmbH (https://hateaid.org/)) zur Seite stehen, Schauspielerin Gesine Cukrowski ist VIP-Patin von Heike Rath ("Lichtstrahl Uganda e.V.") (https://www.lichtstrahl-uganda.de/) und Schauspieler Christian Kahrmann supportet Elena Lierck ("NichtGenesenKids e.V."). (https://nichtgenesenkids.de/)Der mit 30.000 Euro dotierte Publikumspreis wird in diesem Jahr von Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, überreicht. Bis morgen Abend können die Leserinnen und Leser der BILD der FRAU noch per Telefon oder online abstimmen, welches Projekt diese zusätzliche Auszeichnung erhält, die zum fünften Mal von der Deutschen Postcode Lotterie gestiftet wird.Unter den 550 Gästen sind neben vielen Preisträgerinnen vorheriger Jahre auch weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer wie Tim Mälzer, Peter Maffay, Mariella Ahrens, Isabel Edvardsson, Matze Knop, Dietrich Mattausch, Lilly Becker, Bruno Eyron, Yasmina Filali, Kim Fisher, Ronja Forcher, Francis Fulton-Smith, Michaela May, Nova Meierhenrich, Hubertus Meyer-Burckhardt, Jeannine Michaelsen, Wanja Mues, Valerie Niehaus, Alex Mariah Peter, Tina Ruland, Birgit Schrowange, Alina, Luise Bähr, Paula Schramm, Jan Sosniok, Isabel Varell, Ildikó von Kürthy, Anna-Maria Zimmermann sowie Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher.Für musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Abend u.a. Popstar Tim Bendzko ("Komm schon!", "Hoch").Die Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU ist ab 19:45 Uhr im Livestream (https://www.youtube.com/watch?v=Z5OnJjLjV60) auf YouTube zu sehen.Weitere Informationen rund um die GOLDENE BILD der FRAU 2024 und die Publikumswahl finden Sie jederzeit unter GOLDENE BILD der Frau hilft e.V., auf Facebook und Instagram sowie im aktuellen Heft.