Die Analysten von mwb research haben Branchenkollegen analysiert, um Trends in der Siliziumwafer-Industrie zu beleuchten und den Investment Case neu zu bewerten, mit der Frage: "Hat Siltronic das Schlimmste hinter sich?" Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Q1 2024 seinen Tiefpunkt erreicht hat und sich nun schrittweise erholt, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach 300-mm-Wafern, die durch KI, Smartphones und PCs getrieben wird. Andererseits bleiben die Lieferungen von 200-mm-Wafern aufgrund anhaltend schwacher industrieller Nachfrage, einer Flaute im Automobilsektor und einer langsamer als erwarteten Lagerbereinigung in allen Segmenten schleppend. Nichtsdestotrotz ist Siltronics Ziel von EUR 2,2 Mrd. Umsatz und EBITDA-Margen im hohen Dreißigerbereich bis 2028 ehrgeizig, aber erreichbar, gestützt durch Megatrends, die FabNext-Anlage und eine verbesserte Produktpalette. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B) von 0,8x bietet Siltronic begrenztes Abwärtsrisiko und erhebliches Aufwärtspotenzial, mit einer Basisrendite von 165 % basierend auf einem EV/EBITDA-Multiplikator von 7x, falls die Ziele erreicht werden. Angesichts der sich entwickelnden Trends haben die Analysten ihre Schätzungen angepasst und bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 92,00. Die Leiterin der Investor Relations, Verena Stütze, wird auf der mwb research German Select Online-Konferenz am 3. Dezember weitere Einblicke geben. Interessierte Investoren sind eingeladen, sich hier zu registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2024-12-03-14-30/WAF-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG