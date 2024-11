Krypto-Experte erklärt: Dogecoin (DOGE) ist noch lange nicht am Ende der Kursrallye angekommen

Erst letzte Woche konnte der älteste Meme-Coin der Welt eine unglaubliche Rallye erfahren, denn der DOGE-Kurs stieg zeitweise über 100 Prozent auf einen langjährigen Spitzenwert von über 0,42 US-Dollar - zuletzt wurde im Jahr 2021 ein solcher Wert erreicht, nachdem zuvor das Allzeithoch verzeichnet wurde.

Allerdings scheint der Hype in den letzten Tagen abgeklungen zu sein, denn bereits seit letztem Donnerstag bewegt sich der Dogecoin Preis nur noch seitwärts in einer Konsolidierungsphase. Viele Anleger befürchten jetzt, dass ein Wechsel auf andere Meme-Coins sinnvoller sei. Dem widerspricht nun jedoch ein Krypto-Experte, der seine These sogar mit Daten belegt.

"Dogecoin hat noch viel Raum zum Wachsen"

Ali Martinez (@ali_charts) veröffentlicht auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) regelmäßige Analysen, Nachrichten und Kommentare zu den aktuellen Geschehnissen der Krypto-Welt. Jetzt räumte er mit den Spekulationen darüber auf, dass der Bullenmarkt für Dogecoin bereits ein Ende gefunden habe und keine weiteren Kursgewinne in baldiger Zukunft auftreten werden.

Hierfür warf der Krypto-Analyst einen Blick auf die historischen Daten und konnte darüber feststellen, dass im direkten Vergleich mit der letzten signifikanten Rallye in den Jahren 2020 und 2021 das Interesse am DOGE-Token einen wesentlich höheren Wert erreichen konnte, als dies bisher der Fall gewesen ist. Laut Martinez deutet diese Tatsache darauf hin, dass Dogecoin noch lange nicht am Ende der aktuellen Rallye angekommen ist und noch "viel Raum zum Wachsen" vorhanden sei.

https://twitter.com/ali_charts/status/1858174255495807099

Tatsächlich weist die aktuelle Konsolidierungsphase darauf hin, dass der Markt noch nicht entschieden hat, wie es mit dem DOGE-Kurs weitergehen soll. Darauf weisen auch die aktuellen technischen Indikatoren hin: Der Relative Strength Index (RSI) hat sich mit einem Wert von knapp unter 50 in der Mitte eingependelt und zeigt damit an, dass der Markt derzeit keine messbare Tendenz vertritt. Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) befindet sich zwar im leichten Fall, doch gibt es auch hier keine eindeutigen Trendzeichen.

Klar ist allerdings, dass die Meme-Coin-Branche auch weiterhin im Fokus vieler Investoren liegen dürfte, denn die besonders volatilen Krypto-Token können mit starken Chancen locken - obwohl ihre volatile Natur ebenso große Risiken birgt. Trotzdem konnten nicht nur etablierte Coins, sondern auch viele Presale-Projekte wie Flockerz (FLOCK) in den letzten Tagen signifikante Zuflüsse erhalten, die auf ein weiterhin starkes und anhaltendes Interesse deuten.

2,2 Millionen US-Dollar im Presale gesammelt: Flockerz setzt auf DAO-Ansatz

Gerade bei jungen Meme-Coin-Projekten legen immer mehr Anleger einen Wert darauf, dass sie nicht nur klassisch als Spekulationsobjekt dienen, sondern darüber hinaus auch eine innovative Idee und moderne Konzepte verfolgen. Genau dies bietet Flockerz, denn über das native "FlockTopia" setzt dieses Projekt auf ein DAO-System (Decentralized Autonomous Organization), über das die eigene Community alle Entscheidungen trifft.

Gleichzeitig belohnt das Flockerz-Projekt sämtliche Plattformnutzer durch einen Vote-to-Earn-Algorithmus: Jeder, der an einer der zahlreichen Abstimmungen teilnimmt, erhält eine Bonuszahlung in Form des nativen FLOCK-Tokens. Die Abstimmungen selbst befassen sich dabei mit allen Bereichen des Krypto-Projekts - von neuen Entwicklungen und Features über die Marketing-Strategie bis hin zu Token-Verbrennungen oder Expansionsplänen werden sämtliche Veränderungen von der Community bestimmt.

Besuche den Flockerz-Presale für weitere Informationen!

Ebenfalls interessant: Wer frühzeitig die ersten FLOCK-Token im derzeit laufenden Vorverkauf erwirbt, kann diese direkt in einem ersten Presale-Staking-Programm anlegen. Dieses bietet im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 931 Prozent und soll auch noch mindestens zwei Jahre nach dem Coin Launch aktiv sein. In diesem Zeitraum - der auch als "Token Breeding" bezeichnet wird - sollen dann satte 25 Prozent aller FLOCK-Coins an die Community ausgegeben werden.

Das Vote-to-Earn-System erhält ebenfalls 25 Prozent des gesamten FLOCK-Vorrats, während für den Vorverkauf 20 Prozent reserviert wurden. Dies soll garantieren, dass ein grundsolider Start für das Projekt garantiert wird und der FLOCK-Token langfristig seinen Wert hält.

Jetzt FLOCK-Token zu Presale-Preisen kaufen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.