Chart des Tages | Bitcoin (18.11.2024)

Bitcoin legt heute um 2,30 - zu und erreicht 91.900 - Am Wochenende hielt die positive Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt an, unterstützt durch die Nachricht von neuen Ernennungen in Donald Trumps politischem Kabinett. Die offizielle Machtübergabe wird im Januar 2025 stattfinden, aber wir wissen bereits, dass viele Mitglieder der neuen Regierung kryptowährungsfreundlich eingestellt sind.

Während des Wahlkampfs unterstützten Unternehmen aus dem Blockchain-Sektor eindeutig die Republikanische Partei. Die Gesamtsumme, die für Wahlaktivitäten ausgegeben wurde, könnte 130 Millionen US-Dollar überstiegen haben. Nach dem soliden Sieg von Donald Trump und der Republikanischen Partei sehen wir nun die Auswirkungen dieser Bemühungen. Trump gilt als Präsident, der Kryptowährungen befürwortet.

Eines der Hauptziele der Kryptoindustrie ist es, einen kryptowährungsfreundlichen SEC-Vorsitzenden zu ernennen, der Gary Gensler ersetzt, und sich für regulatorische Rahmenbedingungen zur Integration von Kryptowährungen in das US-Finanzsystem einzusetzen. Mit 274 gewählten Kryptowährungsbefürwortern im Repräsentantenhaus und 20 im Senat haben Krypto-Super-PACs den parteiübergreifenden Einfluss im Kongress effektiv gestärkt.

Branchenvertreter und -gruppen arbeiten aktiv mit Trumps Übergangsteam zusammen, um die Regulierungspolitik und die Personalauswahl zu gestalten, und setzen sich für potenzielle Kandidaten für den Vorsitz der SEC ein, wie die ehemaligen Kommissare Dan Gallagher und Paul Atkins...

