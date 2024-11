Delivery Hero, der deutsche Essenslieferriese, steht kurz vor einem bedeutenden Meilenstein. Der geplante Börsengang der Tochtergesellschaft Talabat in Dubai verspricht einen beachtlichen Erlös von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Mit einer angestrebten Bewertung von etwa 10 Milliarden Dollar für Talabat setzt das Unternehmen auf eine starke Positionierung im Nahen Osten und Nordafrika. Die Berliner planen, 15 Prozent der Anteile an Talabat zu veräußern, behalten jedoch die Mehrheitsbeteiligung. Der Startschuss für die Zeichnungsfrist der 3,49 Milliarden Aktien soll am Dienstag fallen, wenn die Angebotsspanne bekannt gegeben wird.

Strategische Expansion im Nahen Osten

Talabat hat sich durch strategische Übernahmen wie den Essenslieferdienst von Zomato in den VAE und die Online-Lebensmittelplattform InstaShop eine solide Marktposition in acht Ländern der Region erarbeitet. Der für den 10. Dezember geplante Handelsbeginn am Dubai Financial Market wird voraussichtlich einer der größten Börsengänge des Jahres in der Region sein. Delivery Hero beabsichtigt, den Erlös unter anderem zur Optimierung der Kapitalstruktur zu nutzen, was die finanzielle Flexibilität des Unternehmens stärken könnte.

