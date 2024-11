Berlin/Bonn (ots) -Markus Grashoff, Geschäftsführer des Versandhauses des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), freut sich über die Unterzeichnung der Partnerschaft zwischen dem Großhändler METRO und dem Versandhaus: "Feuerwehren können nun noch einfacher bei METRO Kunde werden. Durch die Registrierung erhalten sie dann in regelmäßigen Abständen Vergünstigungen, beispielsweise in Form von Aktionen." "Die Arbeit der Feuerwehr ist von großer Bedeutung in unserer Gesellschaft. METRO ist stolz darauf, den Feuerwehren als zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen. Dabei steht die Versorgung der Feuerwehrangehörigen zu jedem Anlass bei uns im Mittelpunkt", erklärt Nicolas Böling, Head of Marketing, Customer Intelligence & CRM bei METRO.Von Einsätzen und Übungsdiensten bis hin zu Tagen der offenen Tür, Weihnachtsfeiern oder anderen Veranstaltungen - die Verpflegung ist immer ein wichtiger Punkt bei der Feuerwehr! METRO bietet ein breites Sortiment an Lebensmitteln und Getränken, aber auch verschiedenstes Zubehör für den täglichen Bedarf. Wie Feuerwehren von der neuen Vereinbarung profitieren können, ist unter www.metro.de/feuerwehr erläutert.METRO wurde für das Engagement als Arbeitgeber, der in seinem Betrieb ehrenamtliche Feuerwehrangehörige beschäftigt und diese bei der Ausübung ihrer Feuerwehrpflichten unterstützt, auch als "Partner der Feuerwehr" ausgezeichnet. Der Großhändler engagiert sich zudem in Beirat und Förderkreis des Deutschen Feuerwehrverbandes. Auch damit erfolgt eine gute und nachhaltige Unterstützung des Spitzenverbandes des deutschen Feuerwehrwesens bei der Vertretung der Feuerwehrinteressen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.Das Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes hat ein Produktangebot von rund 5.000 Artikel rund um die Feuerwehr - von Ausrüstung und Ausbildungsunterlagen über Ehrungen und Geschenken bis hin zu umfangreichem Material für Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit. Der Online-Shop unter www.feuerwehrversand.de gibt einen Einblick in die breite Palette des in Bonn beheimateten DFV-Versandhauses.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgfeuerwehrverband.defacebook.com/112willkommenx.com/FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5911049