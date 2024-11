DJ IPO/Delivery Hero erhofft von Talabat rund 1,5 Mrd USD - Agentur

DOW JONES--Delivery Hero rechnet im Zusammenhang mit dem geplanten IPO der Tochter Talabat in Dubai mit einem Erlös rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Den Informanten zufolge strebt der deutsche Essenslieferant eine Bewertung von etwa 10 Milliarden Dollar für Talabat an. Talabat und Delivery Hero lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab.

Delivery Hero hat angekündigt, 15 Prozent an Talabat zu veräußern, behält aber eine Mehrheitsbeteiligung. Laut IPO-Prospekt soll am Dienstag die Angebotsspanne für die Talabat-Aktien angekündigt werden und die Zeichnungsfrist für die 3,49 Milliarden Aktien beginnen. Der erste Handelstag auf dem Dubai Financial Market ist demzufolge für den 10. Dezember vorgesehen.

Der Deal wird einer der größten Börsengänge dieses Jahres im Nahen Osten sein. Talabat ist in acht Ländern tätig - Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Kuwait, Oman, Katar, Ägypten, Jordanien, Irak und Bahrain. Das Unternehmen hat seine Position in der Region mit der Übernahme des Essenslieferdienstes des indischen Unternehmens Zomato in den VAE im Jahr 2019 und der Online-Lebensmittelplattform InstaShop im Jahr 2020 gefestigt.

