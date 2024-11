DJ PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: beantragt Notierung ihrer Aktien im m:access der Börse München

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta/18.11.2024/13:00) - Hamburg, den 18. November 2024: Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets, WKN A3H223) hat einen Antrag auf Notierung ihrer Aktien im Freiverkehrssegment m:access der Börse München gestellt. Darüber hinaus plant Private Assets zeitnah auch eine Einbindung der Aktie in den elektronischen Handel der Deutschen Börse auf Xetra. Aktuell werden die Aktien des Unternehmens im Freiverkehr der Börse Berlin gehandelt. Mit der geplanten Notierung ihrer Aktien im m:access sowie auf Xetra will sich Private Assets noch breiter am Kapitalmarkt aufstellen und die Visibilität bei nationalen und internationalen Investoren erhöhen. Gecovert wird die Private Assets-Aktie von den Researchhäusern Montega und GSC Research.

Sven Dübbers, CEO der Private Assets SE & Co. KGaA, erläutert: "Mit der Ausweitung unserer Kapitalmarkt- und IR-Aktivitäten tragen wir unserer guten operativen Entwicklung Rechnung. Die Notierung im m:access und auf Xetra wird ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Wachstumspfad.

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börse Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.

Ansprechpartner Investor Relations

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop / Jessica Pommer

Tel.: +49(0)69/90550551

E-Mail: PrivateAssets@edicto.de

Aussender: Private Assets SE & Co. KGaA Adresse: Brook 1, 20457 Hamburg Land: Deutschland

ISIN(s): DE000A3H2234 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin

