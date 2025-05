DJ PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Konzernzahlen 2024

Private Assets SE & Co. KGaA: Konzernzahlen 2024

Hamburg (pta000/21.05.2025/07:55 UTC+2)

Private Asset SE & Co. KGaA meldet Konzernzahlen 2024

• Umsatz im Geschäftsjahr 2024 bei EUR 168,5 Mio. nach EUR 161,9 Mio. im Vorjahr • EBITDA bei EUR 1,0 Mio. nach EUR 14,9 Mio. in 2024 • Durch neue Beteiligungen gut für die Zukunft aufgestellt

Hamburg, den 21. Mai 2025. Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets; WKN: A3H223, ISIN: DE000A3H2234) legt Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor. Gemäß des geprüften und vom Aufsichtsrat und Verwaltungsrat festgestellten Konzernabschlusses beläuft sich das Konzernergebnis im Jahr 2024 auf EUR - 11,4 Mio. (Vorjahr EUR 3,9 Mio.). Die Umsatzerlöse betragen EUR 168,5 Mio. (Vorjahr EUR 161,9 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, beträgt EUR 1,0 Mio., nach EUR 14,9 Mio. im Jahr zuvor. Das deutlich niedrigere Ergebnis ist im Wesentlichen auf die Insolvenz der Procast Guss GmbH (PCG) zurückzuführen. Die PCG ist zum 30. November 2024 aus dem Konsolidierungskreis der Private Assets ausgeschieden. Bis zur Entkonsolidierung war ein Verlust in Höhe von EUR 5,5 Mio. entstanden, der Abgangsverlust beträgt EUR 3,3 Mio. Insgesamt ist das Ergebnis damit um EUR - 8,8 Mio. belastet. Bei einem Eigenkapital von EUR 17,8 Mio. liegt die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2024 bei rund 15,8 % (Vorjahr 24,7%).

2024 2023 bzw. 31.12.2024 bzw. 31.12.2023 in Mio. Euro Umsatzerlöse 168,5 161,9 EBITDA 1,0 14,9 EBIT -10,9 6,6 Konzernergebnis -11,4 3,9 Bilanzsumme 112,7 117,1 davon Zahlungsmittel 9,0 5,6 davon Eigenkapital 17,8 28,9 Eigenkapitalquote 15,8% 24,7%

Der Geschäftsverlauf der Private Assets im abgelaufenen Geschäftsjahr blieb insgesamt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wesentliche Gründe hierfür waren, wie oben berichtet, insbesondere die Insolvenz der PCG sowie signifikante Planverfehlungen bei zwei weiteren Beteiligungen im Segment Industrial. Diese Entwicklungen wirkten sich belastend auf das Konzernergebnis aus. Das Management hat in den eingetretenen Sondersituationen sofort entsprechende Maßnahmen zur Stabilisierung der betroffenen Beteiligungen sowie zur Schadensbegrenzung auf weitere Beteiligungen eingeleitet. Diese erwiesen sich als effektiv und haben dazu beigetragen, die Auswirkungen auf den Private Assets Konzern einzugrenzen. Im Berichtszeitraum hat sich die Private Assets zukünftige Potentiale durch den Erwerb von drei neuen Beteiligungen erschlossen. Durch diese getätigten Akquisitionen und die gut gefüllte Akquise-Pipeline sieht der Verwaltungsrat den Private Assets Konzern auf einem erfolgreichen Weg.

Der Geschäftsbericht ist ab sofort auf der Homepage abrufbar.

Die Hauptversammlung der Private Assets SE & Co. KGaA findet am 30. Juni 2025 als Präsenzhauptversammlung in Hamburg statt.

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börse Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.

Ansprechpartner Investor Relations

edicto GmbH Ralf Droz / Jessica Pommer Tel.: +49(0)69/90550550 E-Mail: PrivateAssets@edicto

Aussender: Private Assets SE & Co. KGaA Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sven Dübbers Tel.: +49 40 37411022 E-Mail: info@private-assets.de Website: www.private-assets.de ISIN(s): DE000A3H2234 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin

