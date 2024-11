Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete am Montagvormittag einen bemerkenswerten Anstieg von 1,6 Prozent auf 584,80 Euro, ungeachtet der allgemeinen Zurückhaltung an den europäischen Börsen. Diese positive Entwicklung steht im Einklang mit der gestärkten Position des Unternehmens im Verteidigungssektor, die durch die anhaltende geopolitische Lage, insbesondere die Situation in der Ukraine, weiter gefestigt wird.

Exportgenehmigungen treiben Wachstum

Die eskalierenden Konflikte haben zu einem signifikanten Anstieg der Rüstungsexportgenehmigungen für Rheinmetall geführt. Bis Mitte Oktober wurden Ausfuhrgenehmigungen im Wert von 10,9 Milliarden Euro erteilt, wobei ein Großteil davon auf Kriegswaffen entfällt. Allein für die Ukraine wurden im ersten Halbjahr Rüstungsgüter im Wert von 4,9 Milliarden Euro genehmigt. Diese Entwicklung unterstreicht das Potenzial für ein Rekordjahr und stärkt das Vertrauen der Investoren in die Aktie, was sich in einem durchschnittlichen Kursziel von 623,88 Euro widerspiegelt.

