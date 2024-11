Konstanz (ots) -Nur am Bodensee erstrahlt die Adventszeit in gleich drei Ländern und einem Fürstentum. Rund um den See gibt es für Einheimische und Besucher weihnachtliche Erlebnisse auf kleinstem Raum und höchstem Niveau: Veranstaltungen direkt am Ufer, in historischen Altstädten, in barocken Schlössern, mit besonderer Beleuchtung oder auf exklusiven Weihnachtsschiffen. Glühwein, gebrannte Mandeln und traditionelle Weihnachtsspezialitäten stehen auf dem Programm, während ein winterliches Highlight das nächste jagt. Lust auf einen kleinen Vorgeschmack? Weihnachtsmarkt-Fans dürfen sich auf eine einzigartige Reise durch die Region freuen.Weihnachtsmärkte direkt am SeeuferIn Konstanz findet der beeindruckende Weihnachtsmarkt (28.11. - 23.12.) direkt am Bodensee statt. Rund 170 zauberhaft geschmückte Hütten, regionale Produkte und das Weihnachtsschiff laden zum Entdecken und Genießen ein. Auch die Lindauer Hafenweihnacht (28.11. - 22.12.) besticht mit einer besonders stimmungsvollen Atmosphäre, vor allem dank des malerischen Panoramas und des Blicks auf die verschneiten Alpengipfel. Die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen (29.11. - 22.12.) erstreckt sich entlang des Sees und zeichnet sich durch eine lebensgroße Krippe aus, die jedes Jahr liebevoll gestaltet wird.Die tausend Lichter des AdventsWährend der Adventszeit erstrahlt der Himmel in der Sternenstadt St.Gallen (28.11.2024 - 06.01.2025) in einem Meer von 700 großen Sterneninstallationen. Auch die Insel Mainau erleuchtet in dieser Zeit: Der Christmas Garden (19.11.2024 - 06.01.2025) führt die Besucher auf einem etwa drei Kilometer langen Rundgang durch magische Lichterwelten. Das Erlebnis im Christmas Garden lässt sich im Winter auch wunderbar mit einer Schiffsfahrt verbinden - zum Beispiel auf dem Art-déco-Motorschiff Oesterreich oder mit den Fahrten der Bodensee-Schiffsbetriebe. Der Lichter-Weihnachtsmarkt in Markdorf (06. - 08.12.) schmückt sich mit besonderen Lichtinstallationen und erfreut seine Besucher mit Musik, einem Kinderprogramm und kulinarischen Köstlichkeiten. Ein strahlendes Adventshighlight im Hegau ist der Weihnachtsmarkt in Engen (30.11. und 01.12.), bei dem die historische Altstadt in festlichem Glanz erstrahlt.Weihnachtsstimmung in festlich geschmückten StädtenEin besonderer Tipp ist die Märlistadt in Stein am Rhein (04.12.2024 - 05.01.2025). In der Altstadt und im Kloster St. Georgen wird man durch das einmalige Ambiente in eine echte Märchenwelt versetzt. In Singen (05. - 23.12.) versammelt sich der Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus, begleitet von einem gemütlichen und vorweihnachtlichen Glühweingarten. Auf dem weihnachtlich geschmückten Markt im eleganten Überlingen (12. - 22.12.) finden die Besucher lokales und regionales Kunsthandwerk, musikalische Unterhaltung und weihnachtliche Bastelaktionen. In Radolfzell am Bodensee (05. - 08.12.) bietet der viertägige Christkindlemarkt im Herzen der Altstadt ein besonders stimmungsvolles Ambiente und ein vielfältiges, hochwertiges Angebot. Und wer nach Weihnachten an den Bodensee kommt, kann das Winter-Festival in Meersburg (28. - 30.12.) besuchen, das rund um ein winterlich geschmücktes Zelt auf dem mittelalterlichen Schlossplatz Musik, Unterhaltung und kulinarische Genüsse bietet.Schiff Ahoi! Weihnachtserlebnisse auf dem SeeAuch zur Weihnachtszeit darf eine Schifffahrt auf dem Bodensee nicht fehlen. Die winterlichen Fahrten der Bodensee-Schiffsbetriebe (29.11. - 22.12.) bieten die perfekte Gelegenheit, dem vorweihnachtlichen Trubel zu entfliehen und gleichzeitig die festliche Stimmung zu genießen. Täglich pendelt der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz und bringt seine Fahrgäste in nur 52 Minuten zum Weihnachtsshopping und auf die Weihnachtsmärkte. Ein besonderes Highlight ist das Art-déco-Motorschiff Oesterreich, welches an ausgewählten Terminen (29.11. - 31.12.) Weihnachtsfahrten auf dem See anbietet. Ein märchenhaftes Genusserlebnis mit orientalischem Zauber und levantinischer Küche erwartet die Gäste im schwimmenden Pop-up-Restaurant Ahlan Habibi (08.11.2024 - 14.03.2025) an der Schifflände in Schaffhausen.Attraktive Arrangements in ausgewählten Hotels und StädtenIn der gemütlichen Jahreszeit liegt ein besonderer Zauber über dem Bodensee. Das WinterSeeLeuchten in Konstanz (01.10.2024 - 31.03.2025) bietet seinen Gästen winterliche Stadtführungen und attraktive Hotelpauschalen, wie das "Konstanzer Winterspezial" mit gleich mehreren teilnehmenden Hotels. Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel Maier in Friedrichshafen-Fischbach verwöhnt seine Gäste mit einem besonderen Genießer-Advent (29.11. - 22.12.) am Bodensee, während das Hotelrestaurant "Die Speiserei" ein leckeres Gänsemenü serviert. Wer hingegen entspannte Tage ohne viel "Tam Tam" und "Chichi" sucht, ist im Hotel Citykrone in Friedrichshafen genau richtig. Hier gibt es eine spezielle Weihnachtspauschale (23.12. - 26.12.) ab 410 EUR für vier Tage.Nachhaltiges Weihnachtsmarkt-Hopping am BodenseeMit den öffentlichen Verkehrsmitteln bequem und nachhaltig zu den Weihnachtsmärkten am Bodensee: Das dichte und gut vernetzte Angebot mit Bahn, Bus und Fähre rund um den See machen die Erkundung traditionsreicher und wunderschöner Weihnachtsmärkte in den Ländern rund um den Bodensee einfach und bequem. Für die grenzüberschreitende Fortbewegung ist das Bodensee Ticket zu empfehlen. Erhältlich als 1 oder 3-Tages-Pass ermöglicht es die Erkundung von malerischen Weihnachtsmärkten in drei verschiedenen Ländern im internationalen Bodenseeraum. Und ganz neu für Anreisende aus dem hohen Norden: Zum Fahrplanwechsel im Dezember gibt es direkte ICE-Verbindungen von Hamburg nach Konstanz.Bodensee Card PLUS-Gutschein: Über 160 Reiseideen für das ganze JahrDie Bodensee Card PLUS ist die persönliche Abenteuer-Pauschale für die gesamte Vierländerregion. Einmal gekauft bietet die Card freien Eintritt bei über 160 Ausflugszielen sowie freie Fahrt bei Kursschiffen der weißen Flotte. Insbesondere der Bodensee Card PLUS-Gutschein eignet sich als ideales Weihnachtsgeschenk und kann innerhalb von 3 Jahren eingelöst werden. 