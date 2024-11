Mainz (ots) -400 Millionen Tonnen Plastik werden weltweit pro Jahr produziert - Tendenz steigend. Kein Ort der Erde ist mehr frei von Kunststoffabfall. Für die aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF berichtet Umweltreporter Andreas Stamm über die UNO-Konferenz im südkoreanischen Busan: Dort soll ein international verbindliches Abkommen gegen Plastikmüll ausgehandelt werden. Das ZDF widmet dem Thema eine "planet e."-Dokumentation über Plastikmüll in Flüssen und Meeren und eine "Lange Nacht" zu der Frage "Ersticken wir in Plastik?".Flüsse gelten als einer der Haupteintragswege von Plastik in die Ozeane. Auch in deutschen Flüssen findet sich jede Menge Plastikmüll. Weltweit versuchen Start-ups und freiwillige Helfer, die Müllzufuhr ins Meer zu stoppen. Für "planet e." begibt sich Reporterin Frauke Ludwig auf Spurensuche. Die "planet e."-Doku "Plastik ohne Ende - Wie Flüsse die Meere verschmutzen" ist am Freitag, 22. November 2024, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Im ZDF wird der Film am Samstag, 24. November 2024, um 15.45 Uhr, gezeigt."Die lange Nacht: Ersticken wir in Plastik?" befasst sich in der Nacht vom Mittwoch, 27. November, auf Donnerstag, 28. November 2024, von 1.00 bis 3.45 Uhr im ZDF in fünf Dokumentationen mit den Folgen der Plastikflut. Sie zeigen, wie sich die Produktion von Plastik aufs Klima auswirkt, welche gesundheitlichen Gefahren Mikroplastik und Weichmacher bergen, und was sie in den Gewässern anrichten. ZDF-Umweltexperte Andreas Stamm leitet moderativ durch die "Lange Nacht" und ordnet die Fakten der Dokumentationen ein.Überblick "Die lange Nacht: Ersticken wir in Plastik?":vom Mittwoch, 27. November, auf Donnerstag, 28. November 20241.00 Uhr: "planet e.: Plastik ohne Ende - Wie Flüsse die Meere verschmutzen"Film von Frauke Ludwig1.30 Uhr: "Greenwashed? Der Schuh aus Meeresplastik"Film von Farah M'haimdat und Leonie Sontheimer2.00 Uhr: "planet e.: Fast Toys - Womit unsere Kinder spielen"Film von Julian Prahl2.30 Uhr: "Die Öko-Challenge: Geht nachhaltig auch günstig?"Familie Wolter - die Plastik-PiratenFilm von Johanna Icks3.00 Uhr: "Krank durch Plastik?"Film von Louise Unmack KjeldsenAlle Dokumentationen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de .Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/klimakonferenz) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDie Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-lange-nacht-ersticken-wir-in-plastik) beinhaltet das detaillierte ZDF-Programm zum Thema Plastikmüll und den Link zum Film (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/planet-e-plastik-ohne-ende) "Plastik ohne Ende - wie Flüsse die Meere verschmutzen" (nach Log-in).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5911208