© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

XRP steigt um 95 Prozent auf 1,15 US-Dollar - neues Hoch seit 3 Jahren! Optimismus durch regulatorische Fortschritte und ETF-Hoffnungen treiben die Rally. Geht es noch höher?Die Kryptowährung XRP hat nach Jahren des Seitwärtstrends eine beeindruckende Rally hingelegt und ist zurück auf den Bildschirmen von Anlegern. Mit einem aktuellen Preis von 1,15 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 65 Milliarden US-Dollar liegt XRP unter den Top-Kryptowährungen weltweit. Doch was treibt den Kurs so rasant nach oben, und wie könnte es weitergehen? Rallye nach jahrelanger Konsolidierung Seit der US-Wahl am 6. November hat XRP eine fulminante Performance hingelegt. Der Preis stieg um über 134 …