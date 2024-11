EQS-News: Green Logic Europe GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion

Corporate News: 18.11.2024 Green Logic Europe GmbH gibt Mehrheitsbeteiligung an der Green Logic Schweiz AG bekannt Kastanienbaum, 18. November 2024 - Die Green Logic Europe GmbH ("GLE "), ein auf nachhaltige Baum-Investments spezialisierter Investor aus der Schweiz gibt bekannt, dass diese eine Mehrheits-Aktienakquisition an der Green Logic Schweiz AG ("GLS") abgeschlossen hat. Die Green Logic Europe GmbH investiert und unterstützt Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung in Europa und führt dort direkte Investments in Baumplantagen, Wald- und Forstprojekten durch. Die Green Logic Schweiz AG, ein auf Baum-Investments spezialisiertes Unternehmen verfügt selbst über eigene Tochtergesellschaften in Kroatien mit einem eigenen Baumbestand von rund 35000 Paulownia-Bäumen (Blauglockenbaum) auf eigenen rund 80 Ha. Grund und Boden. Die Firma Green Logic Schweiz AG arbeitet über die 100%ige Tochtergesellschaft der Green Logic Systems in Kroatien sehr eng mit dem Unternehmen Biotechnologisches Institut (BIOTECH), einem Zentrum für biotechnologische Forschung und Entwicklung in Kroatien zusammen, welche mit der Green Logic Schweiz für die Aufzucht der Paulownia-Bäume seit rund fünf Jahren eng verbunden ist und über die nötige internationale wissenschaftliche Expertise sowie EU-Zertifizierungen verfügt. Jörg Wagner, Geschäftsführer der Green Logic Europe GmbH "Wir freuen uns über diesen Weg der Akquisition der Green Logic Schweiz AG uns im Markt der nachhaltigen Investments noch stärker zu positionieren und zum Erfolg der Green Logic Schweiz AG in der Zukunft beitragen zu dürfen" Mario Saponaro, CEO und Gründer der Green Logic Schweiz AG, durch den eingeschlagenen Weg der letzten 5 Jahre haben wir uns einen guten Namen im Markt für nachhaltige Bauminvestments erarbeitet - wir freuen uns auch Teil einer grösseren Gruppe zu werden und gemeinsam mit der Green Logic Europe GmbH unser Wachstum noch weiter auszubauen. Zur Green Logic Europe GmbH. Die Green Logic Europe GmbH investiert und unterstützt Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung in Europa und führt dort direkte Investments in Baumplantagen durch, mit dem Ziel der forstwirtschaftlichen Holzgewinnung sowie mit dem eigenen Portfolio Baumbestand zur Dekarbonisierung beizutragen. Zum Produkt des Paulowia-Baums: Der Paulowia-Baum ist einer der am schnellsten wachsenden Bäume auf der Welt; der Paulowia Baum verfügt mit Abstand über eine der grössten Bindungsfähigkeiten von Karbon / CO2 und ist somit für die Reduzierung des Treibhausgases CO2 von entscheidender Bedeutung. Kontakt:

Green Logic Europe GmbH

St. Niklausenstrasse 59

CH-6047 Kastanienbaum

www.green-logic.ch

backoffice@greenlogic-europe.com











