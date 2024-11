Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsvertriebsgesellschaft Acolin kauft das Daten- und Beratungshaus Accelerando Associates, so die Experten von "FONDS professionell".Die auf grenzüberschreitenden Fondsvertrieb spezialisierte Gesellschaft Acolin übernehme die deutsch-spanische Beratungsgesellschaft Accelerando Associates. Dies habe Acolin mit Hauptsitz in Zürich mitgeteilt. Die Erfahrung von Accelerando im Fondsvertrieb sowie das etablierte Netzwerk des Hauses seien "eine hervorragende Erweiterung der bestehenden Vertriebsdienstleistungen von Acolin", heiße es in der Mitteilung. Einen Kaufpreis hätten die Parteien nicht genannt. ...

