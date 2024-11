Hyzon hat in Kalifornien sein kommendes H2-Müllfahrzeug bei der Abfallmanagementfirma Mt. Diablo Resource Recovery in die Kundenerprobung geschickt. Das Unternehmen zielt mit dem Fahrzeug auf den US-Markt, denn aus Europa und Australien hat sich Hyzon jüngst zurückgezogen. Hyzon gibt an, sein in Zusammenarbeit mit New Way Trucks entwickeltes Brennstoffzellen-Müllauto einem weiteren Praxistest unterzogen zu haben. Bei Mt. Diablo Resource Recovery ...

Den vollständigen Artikel lesen ...