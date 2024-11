© Foto: Chip_East - picture-alliance/ dpa

Die chinesische Regierung kürzt die Exportsteuer-Rabatte. Bereitet sich die Regierung aus Peking damit auf die anstehenden US-Zölle vor? Der Markt regiert jedenfalls empfindlich.China hatte einen schwierigen Start in die Handelswoche: Eine Entscheidung der chinesischen Regierung sorgt für Verluste an den Märkten. Der Shanghai Composite Index verlor am Montag 0,21 Prozent und schloss bei 3.323,85 Punkten, während der Shenzhen Component Index einen deutlich stärkeren Rückgang von 1,91 Prozent auf 10.544,02 Punkte verzeichnete. Denn: Ab dem 1. Dezember werden die Exportsteuerrabatte auf zahlreiche Produkte gekürzt oder abgeschafft. Dazu gehören Waren wie Öl, Solarenergie-Komponenten, Batterien …