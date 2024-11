Die Coinbase-Aktie zeigte sich in diesem Monat bereits recht volatil. Nachdem die letzte Woche dann eher im Zeichen einer Verschnaufpause stand, ließ der nächste Kurssprung nicht lange auf sich warten. Doch der Bitcoin-Kurs könnte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen.Nachdem die Coinbase-Aktie zuletzt innerhalb weniger Handelstage um satte 70 Prozent zulegen konnte, folgte in der vergangenen Woche eine wohlverdiente Verschnaufpause. Diese endete jedoch am Freitag und die Aktie schoss ...

