Eine Delegation von 33 isländischen Unternehmen wird den Innovationsgeist Islands auf Slush, das führende Tech-Startup-Festival, das vom 20. bis 21. November 2024 in Helsinki, Finnland, stattfindet, bringen. Unter der Leitung von Business Iceland repräsentiert die Gruppe die Bandbreite des florierenden isländischen Innovationsökosystems, das von der einzigartigen Natur des Landes inspiriert ist.

"Wir freuen uns sehr, dieses Jahr auf der Slush einen Teil der isländischen Technologie zu präsentieren. Island mag zwar klein sein, aber unsere Innovationskultur ist stark. Slush ist der ideale Veranstaltungsort, der unseren Start-ups und Gründern eine großartige Gelegenheit bietet, sich mit Gleichgesinnten und Investoren zu treffen und Ideen aus unserem lebendigen Ökosystem vorzustellen", sagte Erna Björnsdóttir Leiterin der Abteilung Innovation Technologie bei Business Iceland.

Heute sind die isländischen Technologie-Startups in einer Vielzahl von Branchen tätig, von grüner Energie über Biotechnologie, Gesundheits- und Biowissenschaften bis hin zu Gaming und mehr. Die bei Slush vertretenen Unternehmen bieten einen Einblick in dieses Ökosystem, darunter:

DTE: Optimierung der Metallproduktion und -verarbeitung durch Inline-Analyse der chemischen Zusammensetzung von geschmolzenen Metallen zur Steigerung von Durchsatz, Qualität und Effizienz in der Wertschöpfungskette.

Hefring Marine: Nutzung von KI, Sensordaten und Edge-Computing zur Bereitstellung von Entscheidungshilfen in Echtzeit, die die Sicherheit von Schiffen, die Kraftstoffeffizienz und die Nachhaltigkeit optimieren.

PLAIO: Eine moderne visuelle Planungslösung, die KI und neue Technologien nutzt, um den Workflow von pharmazeutischen Planungsprozessen zu verbessern und die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Smitten: Eine Dating-App, die die Benutzererfahrung mit kreativen Spielen, interaktiven Profilen und Eisbrechern unterhaltsam und einfach macht.

Knittable: Bietet interaktive, anpassbare Strickmuster, die den Designvorstellungen jedes Strickers entsprechen. Gewinner des Silicon Vikings-Wettbewerbs auf der IIW 2024, vertritt nun Island im Finale der Nordic Vikings bei Slush.

"Die Teilnahme an einer globalen Technologieplattform wie Slush bietet Start-ups nicht nur die Möglichkeit, mit internationalen Investoren und Partnern in Kontakt zu treten, sondern stärkt auch die Zusammenarbeit in unserem Fall zwischen Ländern, die einen ähnlichen Innovationsgeist und eine ähnliche Widerstandsfähigkeit teilen. Ich freue mich darauf, an Slush teilzunehmen", ," sagte Helga Valfells, CEO von Crowberry Capital, einer von einer Isländerin gegründeten Risikokapitalgesellschaft.

Trotz seiner geringen Größe blüht die Innovation in Island. Mittlerweile sind über 18.000 Menschen in IP-getriebenen Branchen beschäftigt, wobei die Zahl in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Isländische Start-ups haben seit 2019 außerdem mehr als 1,2 Milliarden Euro an Finanzmitteln erhalten (Quelle: Dealroom ). Die starke Unternehmenskultur des Landes, kombiniert mit der Unterstützung von Regierung und Industrie, hat ein robustes Ökosystem geschaffen, in dem Technologieunternehmen wachsen, sich vergrößern und globale Märkte erreichen können.

Hinweise für Redakteure zum florierenden Technologie-Ökosystem Islands:

Island belegt Platz 22 im Global Innovation Index (Quelle: GII-Ranking 2024 ).

Die isländischen Behörden haben sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt, Innovationen durch Zuschüsse und Steueranreize für Forschung und Entwicklung zu fördern, und gehören bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu den führenden Ländern weltweit (Quelle: oecd-iceland-tax-credit-evaluation.pdf ).

Die Exporte aus schutzrechtsbasierten Branchen in Island haben sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt (Zahlen für 2024 geschätzt. Quelle: Federation of Iceland Industries

Über Business Iceland:

Business Iceland ist für das Branding und Marketing von Island und der isländischen Exportindustrie zuständig. Die Organisation unterstützt isländische Unternehmen beim Eintritt in ausländische Märkte und erleichtert ausländische Investitionen in die isländische Wirtschaft.

Über Slush:

Slush Helsinki ist die weltweit führende Start-up-Veranstaltung, die europäische Start-ups, Weltklasse-Investoren und Technologiejournalisten zusammenbringt und somit die perfekte Gelegenheit für isländische Start-ups bietet, ihren "Born Global"-Ansatz für nachhaltige Innovation zu präsentieren.

