DJ PARMANTIER & CIE. setzt umfassende Berichterstattung zur INDUS Holding AG fort

EQS-Media / 2024-11-18 / 15:00 CET/CEST Frankfurt am Main, 18. November 2024 - PARMANTIER & CIE. hat die Berichterstattung zur INDUS Holding AG, einer diversifizierten Holdinggesellschaft mit starkem Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), aktualisiert. Die INDUS Holding AG aus Bergisch Gladbach ist bekannt für ihre "Hidden Champions" in verschiedenen Industriesegmenten und zählt zu den führenden Akteuren im Bereich nachhaltiger Unternehmensbeteiligungen und -entwicklungen im Mittelstand. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete INDUS eine Erholung gegenüber den vorherigen Quartalen des Jahres, bleibt aber herausgefordert durch das volatile wirtschaftliche Umfeld. Trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds und anhaltender Unsicherheiten in der politischen Lage konnte INDUS im dritten Quartal 2024 positive operative Entwicklungen verzeichnen. Zusätzlich hat INDUS ein öffentliches Aktienrückkaufangebot gestartet, das im November 2024 läuft. Dieses Angebot wird durch ein weiteres Rückkaufprogramm ergänzt, das bis Mitte 2025 fortgeführt wird. Unser vollständiger Research-Bericht zur aktuellen Entwicklung der INDUS Holding AG ist abrufbar unter: Bloomberg/parmantiercie; Short code: {DS FMG } Finanzberichte und Präsentationen > INDUS Holding AG PARMANTIER & Cie. Research Über die PARMANTIER & CIE. GmbH: PARMANTIER & CIE. ist spezialisiert auf die Beratung und Vermittlung von Unternehmensfinanzierungen, sei es Eigenkapital, Fremdkapital oder hybride Finanzierungsformen, und verfolgt den Geschäftsansatz einer klassischen Merchant Bank. Das Unternehmen investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen und kombiniert traditionelle Werte eines ehrbaren Kaufmanns mit innovativen Finanzierungslösungen für eine dynamische Wirtschaftswelt. Mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Kapital geht PARMANTIER & CIE. eigene Wege und bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen sowohl für börsennotierte als auch nicht börsennotierte Unternehmen. Kontakt: PARMANTIER & Cie. GmbH info@parmantiercie.com Ende der Pressemitteilung

