Singapur (ots/PRNewswire) -Portcast (https://www.portcast.io/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=funding_announcement_2024), der führende Anbieter von Echtzeit-Lieferkettentransparenz und prädiktiven Analysen für den internationalen Transport, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 6,5 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde erhalten hat. Die Investition wurde von Susquehanna Asia Venture Capital geleitet, mit Beteiligung von Hearst Ventures, Signal Ventures und bestehenden Investoren wie TMV, Innoport und Wavemaker Partners.Portcast bietet ein proaktives Ausnahmemanagement mit erklärbaren Gründen und empfiehlt alternative Maßnahmen, um es Spediteuren und Logistikdienstleistern zu ermöglichen, die Produktivität, die Betriebskosten und die CO2-Emissionen im Transportwesen zu verbessern. Ihr Datennetzwerk integriert Daten von Spediteuren, Terminals, Geolokalisierungs- und Risikodaten sowie firmeneigene Dokumente, um über eine einzige, einfach zu integrierende API und ein Portal genaue Einblicke zu ermöglichen. Mithilfe von maschinellem Lernen und fortschrittlichen Sprachmodellen (LLMs) liefert Portcast umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der operativen und finanziellen Transparenz in der Lieferkette.Nidhi Gupta, Gründerin und Geschäftsführerin von Portcast, sagte: "Unterbrechungen der Lieferkette sind zur Norm geworden und treiben die Kosten für Unternehmen überall in die Höhe. Es reicht nicht mehr aus, die Sendungen zu überwachen; jetzt geht es vor allem darum, Verspätungen vorherzusehen und zu vermeiden und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren. Deshalb haben wir uns verpflichtet, ein robusteres Produkt zu entwickeln, indem wir Daten, KI und Sprachmodelle nutzen, um Transparenz in umsetzbare, kostensparende Erkenntnisse zu verwandeln."Die neuen Mittel werden die Produktinnovation von Portcast beschleunigen, insbesondere durch den Einsatz generativer KI zur Verbesserung des Risikomanagements, der Transportplanung und der Rechnungsprüfungsfunktionen. Das Unternehmen plant, tiefer in Schlüsselmärkte im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa vorzudringen und die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern zu stärken. Mit dieser Investition ist Portcast gut positioniert, um sein Ziel zu erreichen, den globalen Handel durch verwertbare Daten widerstandsfähiger zu machen.###Informationen zu PortcastPortcast hat seinen Hauptsitz in Singapur und bietet Echtzeit-Transporttransparenz und vorausschauende Analysen für globale Lieferketten. Durch den Einsatz von firmeneigenem maschinellem Lernen und generativer KI verarbeitet die Plattform täglich über 5 Millionen Datenpunkte von über 370 Spediteuren, 800 Häfen, Geolokalisierungsdaten aus Satelliten- und terrestrischen Quellen, Reise- und Risikodaten sowie Daten aus Dokumenten, Rechnungen und ERP-Systemen. Portcast dient Spediteuren, Logistikdienstleistern und TMS-Systemen und bietet eine einheitliche und zuverlässige Lösung für die Transparenz. Branchenführer wie AIT Corp., Sumitomo Warehouse, MPG Group, Otentic Customs, FreshCo und Wilo Group vertrauen auf Portcast, um die Effizienz der Lieferkette auf globaler Ebene zu verbessern.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/portcast-erhalt-6-5-mio-usd-finanzierung-der-serie-a-fur-ki-gesteuerte-lieferkettensichtbarkeit-302308563.htmlPressekontakt:Emily Rose Tormey,emily@portcast.ioOriginal-Content von: Portcast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177429/5911385