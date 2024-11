München (ots) -FKi Diversity for Success, führend in der Diversitätsberatung, startet am 18. November mit AIAYN (Attention is All You Need) ein neues Netzwerk, das weibliche Führungskräfte gezielt fördert, die digitale Transformation und damit die Zukunft ihrer Unternehmen mitzugestalten.Barbara Lutz, Gründerin des Netzwerks und CEO von FKi Diversity for Success: "Frauen sollten die digitale Transformation nicht von der Seitenlinie beobachten, sondern aktiv vorantreiben. Durch gezielten Wissenstransfer und gegenseitige Unterstützung schaffen wir damit eine neue Generation von weiblichen Führungspersönlichkeiten."Fokus auf Praxis und ZusammenarbeitAIAYN richtet sich an erfahrene weibliche Führungskräfte zwischen 30 und 67 Jahren, die bereits in Entscheidungspositionen tätig sind. Die Programminhalte kombinieren technologisches Wissen mit praxisorientierten Führungskompetenzen und schaffen damit einen einzigartigen Mehrwert für Unternehmen.Mit Workshops, Schulungen und Networking-Events wird eine Plattform geschaffen, die mehr als nur theoretisches Wissen vermittelt. Das Angebot deckt unter anderem die Bereiche Künstliche Intelligenz, Coding und technologiegestützte Transformation ab und schließt so nahtlos an die berufliche Praxis der Teilnehmerinnen an.Startschuss am 18. November in MünchenDer Kick-off-Workshop am 18. November 2024 in München bietet einen spannenden Vorgeschmack auf das Programm von AIAYN. Gastgeber ist das Technologieunternehmen Dassault Systémes, das aktiver Partner des Netzwerks ist.Sabine Scheunert, Vorsitzende der Geschäftsleitung in Zentraleuropa, Dassault Systémes: "Innovation bedeutet Veränderung - und diese Veränderung muss von uns allen gemeinsam gestaltet werden. Doch die Realität zeigt: Noch immer sind zu wenige Frauen und junge Talente in den entscheidenden Positionen, um diese Entwicklungen aktiv zu lenken. Wir stehen vor einer Zukunft, in der Technologien wie beispielsweise der virtuelle Zwilling unser Leben maßgeblich prägen werden. Umso wichtiger ist es, dass junge Studienabgängerinnen und Frauen den Mut haben, ihre Stimme zu erheben und ihre Ideen einzubringen - nicht nur in den MINT-Berufen, sondern auch in den Führungsetagen. Bei Dassault Systémes erleben wir jeden Tag, wie entscheidend es ist, Diversität in die Entwicklung unserer Innovationen einzubringen. Nur so können Technologien gestaltet werden, die nicht nur unsere Gesellschaft effizient und nachhaltig verändern, sondern auch den Weg dorthin positiv prägen. Dafür sind diverse Teams einfach unverzichtbar. Sie sind der Schlüssel, um die Zukunft aktiv zu gestalten."Weitere Informationen finden Sie auf der AIAYN-Website: www.aiayn.deÜber AIAYNAIAYN - Attention is All You Need ist ein wegweisendes Netzwerk und eine kollaborative Plattform, die erfahrene weibliche Führungskräfte vernetzt und mit Hilfe eines umfassenden Programms befähigt, aktiv die digitale Transformation in ihren Unternehmen voranzutreiben. Mit dem Fokus auf agile Strategien und branchenübergreifende Kooperationen setzt sich AIAYN für eine diverse und inklusive Zukunft ein, in der Frauen die treibende Kraft hinter technologischen und organisatorischen Innovationen sind. Initiiert wurde das Netzwerk von FKi Diversity for Success, führend in der Diversitätsberatung.Pressekontakt:Marietheres PirngruberTelefon: +49 151 18958829E-Mail: team@fki-diversity.deFKi Diversity For Success | Barbara Lutz Index Management GmbHFeringastraße 7a, 85774 UnterföhringOriginal-Content von: FKi Diversity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131007/5911401