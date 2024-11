Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 0,7 Prozent auf 309,40 Euro. Dieser Zuwachs erfolgte trotz der aktuellen Marktschwankungen und unterstreicht das robuste Anlegervertrauen in den Triebwerkshersteller. Das Handelsvolumen belief sich auf 11.122 Aktien, was auf ein reges Interesse der Investoren hindeutet. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie nur knapp 5,75 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 327,20 Euro notiert, welches am 11. November 2024 erreicht wurde.

Positive Zukunftsaussichten

Analysten prognostizieren für MTU Aero Engines ein vielversprechendes Geschäftsjahr 2024. Die Experten erwarten einen Gewinn von 13,57 Euro je Aktie, was auf eine solide finanzielle Entwicklung hindeutet. Zudem rechnen Anleger mit einer attraktiven Dividendenausschüttung von 2,63 Euro pro Aktie für das laufende Jahr, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,00 Euro darstellt. Diese positiven Aussichten spiegeln sich im durchschnittlichen Kursziel der Analysten wider, das bei 332,20 Euro liegt und somit weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiert.

MTU Aero Engines Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...