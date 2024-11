Der Sieg von Trump und das Ampel-Aus haben für einige Aktien negative Folgen. DER AKTIONÄR zeigt auf, von welchen Aktien man die Finger lassen sollte und wo sich dennoch der Einstieg lohnt.Die Marschroute ist in den USA natürlich nun erst einmal klar. Der Ausruf "Drill Baby, drill" sowie die zahlreichen Auftritte von Donald Trump bei Kohlearbeitern weisen darauf hin, dass die fossilen Energieträger zumindest in den USA nicht so rasch an Bedeutung verlieren werden, wie es wissenschaftlich eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...