Die Adesso SE, ein führender IT-Dienstleister in Deutschland, verzeichnet aktuell einen positiven Trend an der Börse. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg um 2,78 Prozent auf 88,60 Euro, was das wachsende Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Dieser Aufschwung wird durch beeindruckende Quartalszahlen untermauert. Im dritten Quartal konnte Adesso ein Umsatzwachstum von 15 Prozent verbuchen, während das EBITDA um beachtliche 37 Prozent auf 38,9 Millionen Euro kletterte. Diese Entwicklung unterstreicht die solide Marktposition des Unternehmens im Bereich der Digitalisierungsdienstleistungen.

Ausblick und Investorenkommunikation

Für das Gesamtjahr bestätigt Adesso seine Ergebnisprognose von 80 bis 110 Millionen Euro EBITDA, was angesichts der bisherigen Leistung als realistisch erscheint. Um den Dialog mit Investoren zu fördern, plant das Unternehmen einen Online-Roundtable im Rahmen der German Select Conference. Diese Veranstaltung bietet professionellen und semiprofessionellen Anlegern die Möglichkeit, direkt mit der Unternehmensführung in Kontakt zu treten und tiefere Einblicke in die Strategie und Zukunftsperspektiven von Adesso zu gewinnen.

