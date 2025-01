EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

adesso SE schließt Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab Die adesso SE hat das am 17. Oktober 2024 begonnene Aktienrückkaufprogramm am 10. Januar 2025 erfolgreich abgeschlossen. Das Gesamtvolumen der in diesem Zeitraum durch die adesso SE zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 121.091 Stück. Die Gesellschaft hält somit nun rund 1,9 % ihres Grundkapitals als eigene Aktien. Diese Aktien sind weder stimm- noch dividendenberechtigt. Über die Verwendung der eigenen Aktien ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entschieden. So sind sämtliche in der Ermächtigung der Hauptversammlung über den Erwerb eigener Aktien genannte Verwendungszwecke als auch das Einziehen möglich. Für die eigenen Aktien wurde ohne Erwerbsnebenkosten ein Gesamtbetrag von rund 10,0 Mio. EUR aufgewendet. Der durchschnittliche Ausführungspreis beträgt 82,57 EUR. Seit Ankündigung des Programms hat sich der Anteilsschein von 72,70 EUR am 10. Oktober 2024 auf 82,70 EUR am 10. Januar 2025 mit einem Plus von 14 % positiv entwickelt. Hierzu kommentiert Finanzvorstand Jörg Schroeder: "adesso ist in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld 2024 eins von nur wenigen Unternehmen, das weiter starkes organisches Wachstum zeigt. Bei der günstigen Bewertung und der Aussicht auf eine wieder steigende Profitabilität war die Entscheidung für das Rückkaufprogramm somit eine der besten Möglichkeiten der Kapitalallokation. Wir sind davon überzeugt, dass sich das Investment für adesso und seine Aktionärinnen und Aktionäre bezahlt macht." Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.adesso-group.de/aktienrueckkauf/ abrufbar. adesso Group Die adesso Group ist mit über 10.200 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2024 von über 1,25 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





