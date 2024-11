Legitify, die erste europäische digitale Beurkundungslösung, freut sich, eine neue Partnerschaft mit Docusign, dem Intelligent Agreement Management-Unternehmen, bekannt zu geben, um sein Angebot auf verschiedenen Märkten zu erweitern.

Diese Partnerschaft ermöglicht es Legitify, seine notarielle digitale Beurkundungslösung in verschiedenen Ländern zu erweitern, wobei die Kunden von der vertrauenswürdigen eSignature-Funktionalität von Docusign profitieren. Legitify ist weiterhin bestrebt, die Art und Weise zu transformieren, wie Online-Beurkundungen durchgeführt werden, indem es eine schlankere und zugänglichere Lösung für Benutzer in verschiedenen Branchen und Regionen bietet.

"Gemeinsam mit Docusign sind wir bestrebt, Unternehmen dabei zu helfen, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern, die Abhängigkeit von papierbasierten Prozessen zu reduzieren und die höchsten Compliance- und Regulierungsstandards einzuhalten", so Aida Lutaj, CEO von Legitify.

Über Legitify

Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen Legitify bietet Europas führende Online-Beurkundungslösung, die entwickelt wurde, um die Beurkundung für Unternehmen und Privatpersonen einfacher, schneller und zugänglicher zu machen. An seinem Hauptsitz in Dublin (Irland) entwickelte sich Legitify rasch zu einer führenden Lösung auf dem europäischen Markt, indem es sichere, konforme und effiziente Beurkundungsdienstleistungen für über 2000 Kunden aus verschiedenen Branchen zur Verfügung stellt, wie beispielsweise: Finanzdienste, HR, Steuerdienstleistungen, Immobiliendienstleistungen, juristische und andere professionelle Dienstleistungen. Mit Unterstützung führender Investoren und im Anschluss an die Ankündigung einer Seed-Runde im Wert von 1,5 Millionen Euro Anfang dieses Jahres setzt Legitify seine Innovations- und Expansionsbemühungen zur Transformation des Beurkundungsprozesses durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien, die traditionelle Barrieren beseitigen, weiter fort.

Da Unternehmen zunehmend digitale Tools einsetzen, um komplexe Arbeitsabläufe zu vereinfachen, kommt diese Partnerschaft zu einem idealen Zeitpunkt und bietet eine sichere, vollständige Online-Lösung zur Vereinfachung der Beurkundungsabläufe.

