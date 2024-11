Köln (ots) -Mit Investitionen in Grundstücke lassen sich bei geringem Aufwand hohe Renditen erzielen - doch dabei kommt es auf das Know-how und die richtigen Strategien an. Um institutionellen Investoren ein passives Einkommen aus der Verpachtung und dem Handel mit Grundstücken zu ermöglichen, bietet Marco Klein umfassende Betreuung und Beratung an, in deren Rahmen er wesentliche Kenntnisse und praktische Fähigkeiten für Grundstücksinvestitionen vermittelt. Warum sich Grundstücke als Anlage besser eignen als Wohnimmobilien und wie es gelingt, die Gewinne zu optimieren, erfahren Sie hier.Wer auf der Suche nach wertstabilen Anlagen ist, um den Vermögensaufbau seines Unternehmens zu beschleunigen oder das Portfolio zu diversifizieren, spielt meist mit dem Gedanken, in Wohnimmobilien zu investieren. Das böse Erwachen kommt dann allerdings nach dem Kauf, denn der Verwaltungsaufwand ist viel größer als gedacht und die Vermietung bringt häufig eine Menge Ärger mit sich. "Die Anleger bedenken in der Regel nicht, dass eine Wohnimmobilie regelmäßige Pflege und Instandhaltung erfordert, wobei unerwartete Reparaturen zusätzliche Kosten verursachen können", sagt Marco Klein, Gründer und Geschäftsführer der Waldbund GmbH. "Zudem besteht ein Risiko für Leerstand und Mietausfälle, was schlimmstenfalls auch die Liquidität der Unternehmen gefährdet.""Eine Investition in Grundstücke ist eine sinnvolle Alternative, denn sie sind deutlich günstiger zu erwerben, wobei das Kapital durch die Verpachtung schnell wieder hereinkommt", fügt der Experte hinzu. "Der Investor hat letztlich genau das, was er wollte: Eine wertstabile Anlage, die ihm keine Arbeit macht und dabei ordentliche Renditen einfährt." Als erfahrener Grundstücksinvestor unterstützt Marco Klein mit der Waldbund GmbH Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Grundstücken, optimiert deren Nutzung und erleichtert den Kauf sowie den Handel damit. Dazu hat er ein Team von Spezialisten um sich versammelt, das sämtliche Bereiche rund um die Grundstücksentwicklung abdeckt und bewährte Strategien mit den Unternehmen teilt. Marco Klein ist seit 16 Jahren als Investor aktiv und hat derzeit über einhundert Grundstücke in seinem Besitz. Mit der Waldbund GmbH möchte er die finanzielle Unabhängigkeit durch sichere Anlagemöglichkeiten fördern und eine Gemeinschaft von Investoren schaffen, die voneinander lernen, um gemeinsam zu wachsen.Was die Beratung der Waldbund GmbH beinhaltetMarco Kleins Betreuung umfasst sowohl Strategien zum Buy and Hold als auch zum gewerblichen Grundstückshandel. Dabei geht es sowohl um eine individuelle Unterstützung als auch den Zugang zu bewährten Konzepten, die es Unternehmen erlauben, fundierte Entscheidungen beim Grundstückskauf zu treffen. "Zu uns kommen in der Regel Investoren, denen es darum geht, ihr Risiko zu streuen, weil ihnen bei ihren Geschäften vor allem die Sicherheit wichtig ist", erklärt Marco Klein. "Nun ist die Investition in Grundstücke eine wertstabile Anlageform, die sich bereits mit dem Einsatz von wenigen hundert Euro realisieren lässt, doch es kommt dabei ganz entscheidend auf das richtige Wissen an."Das beginnt bereits mit der Preisbestimmung, die zweifellos komplex ist und eine sorgfältige Analyse erfordert: Was steht auf der Fläche? In welchem Zustand ist es? Welche Nutzungsmöglichkeiten kommen überhaupt in Betracht? Die Betreuung der Waldbund GmbH vermittelt Fähigkeiten und Kenntnisse zur Grundstücksinvestition und zum Flächenmanagement, mit denen sich die Risiken minimieren lassen. Marco Klein bietet zudem an, jede Fläche, die zum Kauf ansteht, persönlich zu bewerten. Er selbst benötigt für Suche, Kontaktaufnahme, Kaufabwicklung und Verpachtung nicht mehr als 90 Minuten pro Grundstück - die Strategien dazu teilt er auch mit den Unternehmen.Grundinvestor: Mit der Waldbund GmbH finden institutionelle Investoren ihre NischeBeim Konzept Grundinvestor geht es darum, Grundstücke für den Bestand zu kaufen, die dann verpachtet oder selbst vermarktet werden. Es handelt sich um Flächen wie Wälder, Wiesen und Gärten oder auch Baugrundstücke für Gewerbe oder Wohnen. Letztendlich kommt es für die Investoren darauf an, mit welcher Nutzung sie eine hohe Rendite pro Quadratmeter erzielen können. Das Spezialistenteam der Waldbund GmbH sorgt daher für das nötige Wissen zu Baulandentwicklung, Teichwirtschaft, Wald- und Wiesenbewirtschaftung, Landwirtschaft, Photovoltaik und Windkraft - wirklich alle Nischen werden abgedeckt. Die Zusammenarbeit mit den Spezialisten ermöglicht maßgeschneiderte Pläne, aus denen sich wirtschaftlich sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten ergeben.Darüber hinaus werden wertvolle Strategien zur Optimierung der Einnahmen vermittelt: Beispielsweise kann eine Pferdekoppel für einen dreistelligen monatlichen Betrag verpachtet werden, wenn der Besitzer zuvor einen einfachen Stall zur Unterbringung der Pferde errichtet. Der Anleger muss am Ende genau überlegen, welche Nutzung für sein Grundstück am besten ist, oder er kauft von vornherein Grundstücke, die sich für eine bestimmte Lösung eignen.Landflipper: Grundstückshandel leicht gemachtDas Konzept Landflipper dreht sich um den gewerblichen Grundstückshandel, bei dem Grundstücke gekauft und verkauft werden, um Gewinne zu erzielen und einen schnellen Vermögensaufbau zu ermöglichen. Wer Grundstücke erwerben möchte, um sie zu einem höheren Preis zu veräußern, braucht vor allem eine solide Marktkenntnis und die Fähigkeit, zum Verkauf stehende Flächen sicher zu bewerten. Während Unternehmen diese grundlegenden Fähigkeiten in der Regel besitzen, erfordert die Bewertung unbebauter Grundstücke eine besonders differenzierte Herangehensweise. Beim Konzept Landflipper stehen deshalb Strategien zu Akquise und Bewertung im Mittelpunkt, die sich auf den offenen und auch den versteckten Grundstücksmarkt beziehen. "Neben diesen Fähigkeiten teilen wir außerdem Kenntnisse zu speziellen Verhandlungstechniken, die den Unternehmen möglicherweise noch fehlen - schließlich hängt von ihnen letztlich der Geschäftsertrag ab", betont Marco Klein. "Der Handel mit Grundstücken ist durchaus lukrativ: Wer für 1.500 Euro kauft, kann mit dem richtigen Gespür für 8.000 Euro verkaufen."Von Wohnimmobilien zu erfolgreichen Grundstücksinvestitionen: Marco Kleins Weg zur finanziellen FreiheitMarco Klein begann 2008 mit Investitionen in Wohnimmobilien, merkte aber bald, dass es zahlreiche Probleme gab und der Aufwand unverhältnismäßig hoch war. Er wechselte daher zu Grundstücksinvestitionen und konnte in diesem Bereich mit weniger Arbeit deutlich höhere Renditen erzielen. Mit den Pachteinnahmen aus über einhundert Grundstücken verfügt er heute über eine stabile finanzielle Basis - zudem bleibt ihm die Zeit, seine Expertise mit anderen zu teilen. Wenn es ihm mit seiner Beratung und Betreuung um die individuelle Unterstützung von Anlegern geht, möchte er sein Thema mit den Waldbundkonferenzen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Die erste Konferenz findet am 2. November 2024 im Schlosshotel Montabaur statt und bietet ein umfangreiches Programm mit verschiedenen Fachvorträgen, die sich beispielsweise um Energieflächen, Photovoltaik und Forstwirtschaft drehen. Zudem wird dort auch der neue Co-Investor Club vorgestellt, der es den Mitgliedern ermöglicht, gemeinsam in größere Projekte zu investieren. "Für mich ist es wichtig, dass wir eine Plattform für den Austausch unter den Investoren haben", sagt Marco Klein von der Waldbund GmbH abschließend. "Es soll eine echte Gemeinschaft unter Gleichgesinnten entstehen."Sie möchten mit Ihrem Unternehmen in Grundstücke investieren und suchen nach einer Betreuung, die Ihnen umfassendes Wissen dazu vermittelt? 