© Foto: David Zorrakino - EUROPA PRESS

Das chinesische Unternehmen Xiaomi bleibt vorwiegend in den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz und der Autoverkauf konnte aber sogar gesteigert werden.Xiaomi hat im dritten Quartal 2024 starke Ergebnisse präsentiert, die insgesamt aber den Erwartungen der Analysten entsprechen und in einigen Bereichen sogar übertroffen wurden. Das Unternehmen erzielte einen GAAP-EPS von 0,21 Renminbi Yuan (RMB) (0,0280 Euro), was im Einklang mit den Prognosen von 13 Analysten steht, die auch mit einem Gewinn von durchschnittlich 0,21 RMB (0,0280 Euro) je Aktie erwartet hatten. Für den Wert der Anteilsscheine bedeutete dies am Montag ein 12-Monatshoch! Umsatz gesteigert Der Umsatz im dritten Quartal …