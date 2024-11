Daimler Truck, die Nutzfahrzeugsparte von Mercedes-Benz, plant einen bedeutenden Schritt in Richtung Elektromobilität. Ab 2026 soll der neue batterieelektrische Überlandbus "Mercedes-Benz eIntouro" an Kunden ausgeliefert werden. Mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 500 Kilometern eignet sich das Fahrzeug auch für längere Strecken und höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten. Die Präsentation des Serienfahrzeugs ist für Oktober 2025 geplant, wobei Bestellungen bereits Anfang nächsten Jahres möglich sein sollen. Dieser Schritt markiert eine wichtige Erweiterung des elektrifizierten Portfolios von Daimler Buses, das bisher nur Stadtbusse umfasste.

Auswirkungen auf die Aktie

Die Ankündigung des E-Überlandbusses könnte positive Auswirkungen auf die Mercedes-Benz Aktie haben. Zum Handelsschluss am Freitag verzeichnete die Aktie einen leichten Anstieg um 0,9 Prozent auf 53,41 EUR. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 73,70 EUR, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Die Elektrifizierung des Überlandbussegments könnte als Innovationstreiber fungieren und das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens stärken.

