Leipzig (ots) -Zwei Monate vor der offiziellen Eröffnung des Kulturhauptstadt-Jahres 2025 sendet der MDR am 21. November 2024 live aus Chemnitz. Stephanie Müller-Spirra wird für "MDR um 4" mit Organisatorinnen und Organisatoren, Künstlerinnen und Künstlern sowie Volunteers ins Gespräch kommen.Das "MDR um 4"-Spezial - LIVE VOR ORT wird ab 16 Uhr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/live) und im MDR-Fernsehen Highlights des kommenden Kulturhauptstadt-Jahres vorstellen. Das Spezial begleitet die letzten Vorbereitungen und kommt mit dem Publikum vor Ort ins Gespräch - sei es mit den Verantwortlichen für dieses Mammut-Projekt, den vielen Helferinnen und Helfern in der Stadt und im Umland oder den Einheimischen in Chemnitz und Umgebung. Auch MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland - wird mit einer Befragung zum Kulturhauptstadt-Jahr die Berichterstattung mit einem umfassenden Stimmungsbild aus der MDRfragt-Community bereichern. Mit den Online-Umfragen von MDRfragt holt der MDR Meinungen zu gesellschaftlich relevanten Themen ein und gibt den Menschen aus der Region eine Stimme im Programm.Austausch über Erwartungen und SorgenRedaktionsleiterin Annette Just sagt: "Eine der größten Stärken des MDR ist es, da hinzugehen, wo etwas passiert in Mitteldeutschland, wo Menschen anpacken, wo ein konstruktiver und innovativer Aufbruch spürbar ist. Für all das steht Chemnitz mit seinen vielen Facetten rund um das Kulturhauptstadt-Jahr. Und noch vor der offiziellen Eröffnung wollen wir den Menschen zeigen, worauf sie sich in den kommenden Monaten freuen dürfen. Wir wollen mit ihnen aber auch ins Gespräch kommen und über Erwartungen und Sorgen im Zusammenhang mit diesem Großprojekt sprechen. Deshalb binden wir MDRfragt, unser Meinungsbarometer für Mitteldeutschland ein, und treten in Dialog mit unserem Publikum."MDR mit smarter Technik regional präsentIn diesem Jahr gab es bereits LIVE VOR ORT-Sendungen aus Bad Dürrenberg von der Landesgartenschau, von den größten Badeseen Sachsens, Thüringens und Sachsen-Anhalts, aus Dresden zur Kaisermania, aus Eisleben zur Eröffnung der Eisleber Wiese und im Oktober aus Weimar vom Zwiebelmarkt. Die Redaktion setzt dabei auf smarte Übertragungstechnologien.Weitere Informationen zu den MDR-Aktivitäten im Rahmen des Programms zur "Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025" gibt es auf mdr.de.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Maria Köhler-Thiel, Tel.: (0341) 3 00 6461,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5911495