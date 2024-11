Tagesausblick für 19.11.: DAX stagniert. Gold und Öl gefragt

Der DAX® setzte den Seitwärtstrend der zurückliegenden Tage heute fort. Es fehlen signifikante Impulsgeber. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende. In New York bügelten die Indizes zwar einen Teil ihrer Verluste heute im frühen Handel wieder aus. Viele Investoren warten jedoch auf die Zahlen des KI-Chip-Herstellers Nvidia. Sie werden für Mittwoch erwartet.

Der Zinsspread zwischen 10-jährigen US-Staatsanleihen und vergleichbaren deutschen Papieren bewegt sich seit rund einer Woche bei rund 207 Basispunkten. Weder bei US-Anleihen noch bei deutschen Rentenpapieren ist aktuell eine große Bewegung zu beobachten. Deutsche Kurzläufer gaben heute hingegen deutlich nach. Die Rendite legte somit um 6 Basispunkte auf 2,18 Prozent zu. Bei Gold, Palladium, Platin und Silber zeigten sich heute die Bullen. Nach den deutlichen Kursverlusten der zurückliegenden beiden Wochen legten die Notierungen der Edelmetalle heute kräftig zu. Der Ölpreis profitierte von der guten Stimmung an den Rohstoffmärkten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bügelte die Verluste von Freitag heute aus und setzte sich bei knapp 73 USD fest.

Unternehmen im Fokus

HelloFresh nahm nach zwei Sitzungen mit Verlusten den Aufwärtstrend heute wieder auf und schloss bei EUR 11. Nagarro profitierte weiterhin von guten Quartalszahlen und kratzte am Jahreshoch. ThyssenKrupp plant die Marinetochter, Marine Systems, an die Börse zu bringen. Der MDAX®-Wert legte heute leicht zu. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia starteten hingegen schwach in die neue Woche.

Morgen werden unter anderem ThyssenKrupp, SFC Energy und Walmart Zahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen. Nestlé und Qualcomm laden jeweils zum Investorentag.

Wichtige Termine:

ECB board member Elderson speaks

Euro zone current account data

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Bundesbank-Board-Member Balz speaks in Hannover

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.275/19.490/19.667/20.000/20.228 Punkte Unterstützungsmarken: 18.760/18.930/19.000/19.103 Punkte Nach einem freundlichen Handelsstart drehte der DAX® ins Minus und setzte kurzzeitig bei 19.100 Punkten auf. Bis Handelsschluss konnte sich der Index vom Tagestief distanzieren. Damit steckt der Leitindex weiterhin in der Seitwärtsrange zwischen 18.930 und 19.500 Punkte fest. Eine nachhaltige Trendwende deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Bandbreite an. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 22.07.2024 - 18.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.11.2019 -18.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 105,97* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 107,93** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 112,39** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,30* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 6,02 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,42* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,65* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.