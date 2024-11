Die John-Vermittlerfortbildung 2025 beginnt am 18.02.2025 und gastiert bundesweit in elf Städten. In acht Vorträgen können sich Makler zu Themen wie Haftung, Recht, Sicherheit und Erfolg informieren. Am 18.02.2025 beginnt die John-Vermittlerfortbildung, die in insgesamt elf Städten bundesweit Station machen wird. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Versicherungsvermittler und bietet acht Vorträge zu aktuellen Themen wie Haftung, Recht, Sicherheit und Erfolg.

Den vollständigen Artikel lesen ...