Magdeburg (ots) -Der Kommandeur Kommandobereich Territoriales Führungskommando der Bundeswehr und Stellvertreter des Befehlshabers, Herr Generalmajor Andreas Henne, hat heute die Führung über das Landeskommando Sachsen-Anhalt von Herrn Oberst Bernd Albers an Herrn Oberst Thorsten Alme übergeben. Die Übergabe der Truppenfahne markierte symbolisch den Führungswechsel.Die feierliche Zeremonie fand in der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt, unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Dr. Reiner Haseloff statt. Zu den weiteren Gästen zählten hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Bundeswehr sowie Kameradinnen und Kameraden des Reservistenverbandes.Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff würdigte in seiner Ansprache insbesondere die Bedeutung der Bundeswehr für unsere Gesellschaft: "Unsere Streitkräfte sind für die Freiheit und die Sicherheit unseres Landes unentbehrlich. Das gilt heute mehr denn je. Die Bundeswehr gehört zu Deutschland und Sachsen-Anhalt. Der Staatsbürger in Uniform ist kein abstrakter Begriff. Die Angehörigen der Bundeswehr kommen aus unserer Mitte. Den Soldatinnen und Soldaten sind wir dankbar für ihren Dienst. Sie verdienen unsere Wertschätzung."Haseloff dankte Oberst Albers und hob hervor: "Führungsstärke und Entschlusskraft zeichnen Sie besonders aus. Sie waren tatkräftig, kommunikativ und haben die Bedürfnisse der Menschen und die Erfordernisse der Lage immer im Blick gehabt. Ihre effiziente und entschlossene Unterstützung hat viel dazu beigetragen, schwierige Krisen und Situationen erfolgreich zu bewältigen." Seinem Nachfolger Oberst Alme wünschte der Ministerpräsident viel Erfolg. "Sie stehen vor neuen Pflichten, großen Herausforderungen und Chancen. Sie übernehmen das Kommando in einer nicht nur für unser Land schwierigen Zeit.Für Ihre neuen Aufgaben sind Sie hervorragend qualifiziert. Mit Ihnen ist das Landeskommando Sachsen-Anhalt auch zukünftig in guten Händen."Oberst Bernd Albers war seit dem 28. Januar 2021 Kommandeur des Landeskommandos Sachsen-Anhalt und damit erster militärischer Berater der Landesregierung.In seiner Rede bedankte sich der scheidende Kommandeur bei seinen Soldatinnen und Soldaten sowie den zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Pflichtbewusstsein und ihr hohes persönliches Engagement."Über drei Jahre lang hatte ich das Privileg, das Landeskommando Sachsen-Anhalt führen zu dürfen. Diese Zeit war geprägt durch die Corona-Pandemie, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie durch verschiedene Naturkatastrophen wie den Waldbränden im Harz und dem Helme-Hochwasser im Landkreis Mansfeld-Südharz", so Oberst Albers."Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern der Blaulichtorganisationen sowie zivilen Rettungs- und Hilfsdiensten standen wir Seite an Seite, um jede Herausforderung professionell zu meistern. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Erfolg eines Kommandos niemals nur der Verdienst einer einzelnen Person ist, sondern auf der gemeinsamen Anstrengung aller beruht."Künftig leistet Oberst Albers seinen Dienst als Kommandeur des Bundeswehrkommandos USA / Kanada in Reston, Virginia.Der neue Kommandeur des Landeskommandos Sachsen-Anhalt, Oberst Thorsten Alme, trat 1986 beim Panzerbataillon 23 in Braunschweig in die Bundeswehr ein.Vor seiner jetzigen Verwendung war er als Abteilungsleiter Strategie, Projekte und Informationsarbeit im Territorialen Führungskommando der Bundeswehr in Berlin eingesetzt."Ich freue mich auf meine Zeit als Kommandeur des Landeskommandos und werde mich mit ganzer Kraft meinen neuen Aufgaben hier in Sachsen-Anhalt widmen", betonte Oberst Thorsten Alme.Musikalisch wurde die Kommandoübergabe mit anschließender Serenade im Garten der Staatskanzlei durch das Heeresmusikkorps Neubrandenburg begleitet.Pressekontakt:Landeskommando Sachsen-AnhaltAm Buckauer Tor 139104 MagdeburgTelefon: 0391 662462Mail: PressestelleLKdoST@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5911522