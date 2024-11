Die Evotec-Aktie erlebte am Freitag eine Berg- und Talfahrt an der Börse. Nachdem der Kurs zunächst auf ein Tagestief von 10,26 Euro gefallen war, sorgte die Nachricht über ein mögliches Übernahmeangebot für einen deutlichen Kurssprung. Das US-Unternehmen Halozyme hat Interesse an einer Übernahme des Hamburger Wirkstoffforschers bekundet, was die Evotec-Aktie zeitweise um über 20 Prozent in die Höhe schnellen ließ.

Analysten sehen Potenzial trotz Verlusten

Trotz der jüngsten Kursschwankungen sehen Experten weiterhin Potenzial in der Evotec-Aktie. Im Durchschnitt gehen Analysten von einem fairen Wert von 9,68 Euro je Aktie aus. Allerdings verzeichnete das Unternehmen im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Verlust von 0,776 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 27. März 2025 erwartet.

