DJ IPO/Delivery-Tochter Talabat: Preisspanne 1,50-1,60 AED - Erlös bis zu 1,5 Mrd USD

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die Delivery-Hero-Tochter Talabat bietet Investoren ihre Aktien im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang in der Preisspanne von 1,50 bis 1,60 VAE-Dirham (AED) an. Dies entspreche etwa 0,41 bis 0,44 US-Dollar je Aktie, teilte die Mutter Delivery Hero mit. Abhängig vom endgültigen Ausgabepreis werde der Bruttoerlös für die Veräußerung der 3,49 Milliarden Talabat-Aktien, die Delivery Hero über den Verkauf eines 15-prozentigen Anteils an Talabat am 10. Dezember auf den Dubai Financial Market bringen will, zwischen 5,2 Milliarden und 5,6 Milliarden Dirham liegen - umgerechnet etwa 1,4 bis 1,5 Milliarden Dollar. Mit diesem Volumen wäre das Talabat-IPO eines der größten in Dubai in diesem Jahr.

Am Dienstag startet die Zeichnungsfrist für die 3,49 Milliarden Talabat-Aktien. Privatanleger können die Aktien bis 27. November zeichnen, professionelle Investoren bis zum 28. November. 3,3 Milliarden der Aktien sollen an professionelle Investoren gehen (95 Prozent).

Am 29. November soll der finale Angebotspreis veröffentlicht werden. Der erste Handelstag auf dem Dubai Financial Market ist für den 10. Dezember vorgesehen.

Talabat mit Sitz in der VAE-Hauptstadt Abu Dhabi wurde 2004 in Kuwait gegründet und 2015 von Delivery Hero erworben, zwei Jahre bevor Delivery Hero selbst an die Börse ging.

Den IPO-Erlös will Delivery Hero für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und infolge der weiter bestehenden Mehrheitsbeteiligung von jeder Dividendenzahlung profitieren.

November 18, 2024

