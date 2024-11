EQS-News: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

thyssenkrupp nucera verzeichnete im vierten Quartal und im Geschäftsjahr 2023/24 ein starkes Umsatzwachstum und ein leicht über den Erwartungen liegendes Ergebnis; Projektabwicklung auf gutem Weg



TRADING STATEMENT: thyssenkrupp nucera verzeichnete im vierten Quartal und im Geschäftsjahr 2023/24 ein starkes Umsatzwachstum und ein leicht über den Erwartungen liegendes Ergebnis; Projektabwicklung auf gutem Weg



Q4 2023/24 : Positive Entwicklung im letzten Quartal mit verbesserter Auftragsdynamik, stark wachsenden Umsätzen im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) und robuster Profitabilität Wachsender Auftragseingang getrieben durch das Chlor-Alkali (CA)-Servicegeschäft; AWE-Auftragseingang auf Vorjahresniveau

getrieben durch das Chlor-Alkali (CA)-Servicegeschäft; AWE-Auftragseingang auf Vorjahresniveau Starkes Umsatzwachstum im Jahresvergleich dank AWE-Geschäft; der AWE-Umsatz verdoppelte sich im vierten Quartal und erreichte ein neues Allzeithoch, was den deutlichen Fortschritt der in Ausführung befindlichen Projekte widerspiegelt; CA-Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau

im Jahresvergleich dank AWE-Geschäft; der AWE-Umsatz verdoppelte sich im vierten Quartal und erreichte ein neues Allzeithoch, was den deutlichen Fortschritt der in Ausführung befindlichen Projekte widerspiegelt; CA-Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau EBIT unter Vorjahr, aber leicht besser als erwartet; EBIT-Rückgang aufgrund geplanter Anlaufkosten und geringerer Bruttomarge im Einklang mit höherem AWE-Umsatzanteil, teilweise ausgeglichen durch starke Margen im CA-Geschäft und Kostenmaßnahmen

GJ 2023/24: Auftragseingang leicht über Vorjahresniveau, hauptsächlich getrieben durch das AWE-Projekt mit Stegra (H2 Green Steel) in Schweden; Auftragseingang im CA-Bereich fiel unter den Rekordwert des Vorjahres, welcher maßgeblich durch das große OxyChem-Projekt in den USA erreicht wurde

hauptsächlich getrieben durch das AWE-Projekt mit Stegra (H2 Green Steel) in Schweden; Auftragseingang im CA-Bereich fiel unter den Rekordwert des Vorjahres, welcher maßgeblich durch das große OxyChem-Projekt in den USA erreicht wurde Konzernumsatzprognose von 820 Mio. € bis 900 Mio. € erreicht , AWE-Umsatz ebenfalls im erwarteten Bereich von 500 Mio. € bis 550 Mio. €; beide Umsatzzahlen liegen in etwa in der Mitte der jeweiligen Spanne Starker Umsatzanstieg vor allem durch das dynamische Umsatzwachstum im AWE-Geschäft aufgrund der laufenden Projektabwicklung, insbesondere in Saudi-Arabien und Schweden CA-Umsatz leicht über Vorjahresniveau

, AWE-Umsatz ebenfalls im erwarteten Bereich von 500 Mio. € bis 550 Mio. €; beide Umsatzzahlen liegen in etwa in der Mitte der jeweiligen Spanne EBIT etwas besser als ursprünglich erwartet (Prognose: Negatives EBIT im mittleren zweistelligen Mio.-€-Bereich) Deutlicher EBIT-Rückgang gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund des geplanten organisatorischen Aufbaus und des Kapazitätsaufbaus bei AWE, höherer F&E-Ausgaben sowie des gestiegenen Anteils der AWE-Umsätze, die derzeit noch mit niedrigeren Bruttomargen einhergehen Erfolgreiches CA-Geschäft lieferte starke Gewinnmargen und unterstützte damit die Expansion im Bereich des grünen Wasserstoffs

(Prognose: Negatives EBIT im mittleren zweistelligen Mio.-€-Bereich)

Alle hierin getätigten Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständige Finanzberichterstattung für das Q4/GJ 2023/24 wird wie geplant am 17. Dezember 2024 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.



