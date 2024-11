DJ Aktien Schweiz behauptet zu Wochenbeginn

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag wenig verändert beendet. Das negative Umfeld an den globalen Börsen drückte etwas auf die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten, heißt es. Dazu sei die Luft nach der Trump-Rally erst einmal raus, vor allem auch an den US-Märkten.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.640 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Swisscom Aktien.

Umgesetzt wurden 16,86 (zuvor: 19,88) Millionen Aktien.

Gut gefragt waren Nestle. Die Aktie des Index-Schwergewichts gewann 0,9 Prozent. Der Lebensmittelkonzern hält am Dienstag seinen Kapitalmarkttag ab. Die Titel der beiden Pharmariesen verzeichneten indessen Abgaben. Novartis büßten 0,5 Prozent ein, Roche 0,9 Prozent.

Auch Versicherungswerte liefen gut. Für Swiss Re ging es um 2,2 Prozent nach oben, Zurich Insurance und Swiss Life gewannen jeweils 0,7 Prozent.

Verkauft wurden indessen eher zyklische Werte. So gaben ABB 1,1 Prozent nach. Sika verloren 0,6 Prozent und Geberit 0,5 Prozent.

Unter den Nebenwerten erholten sich Meyer Burger von dem Kurseinbruch um rund 62 Prozent am Freitag um 14,7 Prozent. Der angeschlagenen Solarmodulhersteller hatte seinen größten Kunden verloren.

Sunrise gaben um 3,1 Prozent nach. Der Telekomkonzern war zu Wochenschluss nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Liberty Global an die Börse zurückgekehrt.

November 18, 2024 11:47 ET (16:47 GMT)

