Cathie Wood: "Bitcoin wird seine Basis bei 650.000 US-Dollar finden"

Cathie Wood, die Gründerin von ARK Invest und bekannte Stimme in der Finanzwelt, hat wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt. Ihre optimistischen Prognosen zu Bitcoin sorgen regelmäßig für Diskussionen, und ihre jüngsten Aussagen sind keine Ausnahme. Mit ihrer Einschätzung, dass Bitcoin langfristig eine "Basis" bei 650.000 US-Dollar finden könnte, hat sie erneut die Aufmerksamkeit der Kryptoszene auf sich gezogen.

Chathie Wood: Eine beeindruckende, aber auch umstrittene Karriere

Cathie Wood ist eine Frau, die in der Finanzwelt niemand ignorieren kann. Die 1955 in Los Angeles geborene Investorin hat es mit ihrer Investmentgesellschaft ARK Invest geschafft, in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Ihr Flaggschiff-ETF, der ARK Innovation ETF (ARKK), galt lange als Paradebeispiel für erfolgreiches Investieren in disruptive Technologien. Doch die Schwankungen ihrer Fonds und Verluste von über sieben Milliarden US-Dollar zwischen 2014 und 2023 werfen einen Schatten auf ihren Ruf. Dennoch bleibt sie eine prominente Stimme - besonders, wenn es um zukunftsweisende Technologien und Kryptowährungen geht.

Bitcoin als "digitales Gold": Die Vision hinter der Prognose

Cathie Wood ist davon überzeugt, dass Bitcoin sich als digitale Alternative zu Gold etablieren wird. In einem Interview mit CNBC erklärte sie, dass die kürzlich eingeführten regulatorischen Erleichterungen eine entscheidende Rolle bei der weiteren Kursentwicklung spielen könnten. Vor allem die von Donald Trump versprochenen Änderungen könnten dem gesamten Markt enormen Aufschwung verleihen. Institutionelle Investoren seien der Schlüssel: Sollten diese nur "etwas mehr als 5 %" ihres Kapitals in Bitcoin investieren, könne der Preis langfristig astronomische Höhen erreichen. Damit gibt sie ein Kursziel von 1,5 Millionen US-Dollar pro Bitcoin bis 2023 aus.

In der Vergangenheit hat Wood noch ambitioniertere Vorhersagen gemacht, darunter ein Kursziel von 3,8 Millionen US-Dollar. Diese Prognosen stützen sich auf das Potenzial von Bitcoin, sich in traditionellen Märkten zu etablieren, vor allem durch die Genehmigung von Spot Bitcoin ETFs in den USA.

Bitcoin: Der Bullrun im Anlauf

Bitcoin hat in den letzten Monaten wieder an Fahrt gewonnen. Nachdem der Kurs kürzlich auf 62.500 US-Dollar gefallen war, steht er nun bei etwa 92.000 US-Dollar - ein deutliches Zeichen für die Widerstandskraft der Kryptowährung. Experten sind sich einig, dass die magische Marke von 100.000 US-Dollar in greifbarer Nähe liegt. Für viele bleibt jedoch die Frage, ob Bitcoin wirklich noch einmal das Potenzial für exponentielle Kurssteigerungen hat.

Selbst bei einem Preis von 90.000 US-Dollar könnte eine Basis bei 650.000 US-Dollar, wie von Cathie Wood prognostiziert, eine beeindruckende Rendite von über 700 Prozent bedeuten. Auch wenn die siebenfache Rendite innerhalb der nächsten sechs Jahre äußerst verlockend klingt, richten viele Anleger am Kryptomarkt ihren Blick eher auf schnellere Gewinnmöglichkeiten. Angesichts der hohen Marktkapitalisierung von Bitcoin sind exponentielle Kurssteigerungen über Nacht inzwischen eher unwahrscheinlich. Stattdessen gewinnen regelmäßig neue Kryptowährungen an Aufmerksamkeit, die zwar mit einem höheren Risiko verbunden sind, jedoch das Potenzial für enorme Wertzuwächse in kurzer Zeit bieten. Derzeit steht Pepe Unchained im Fokus, eine neue Kryptowährung, bei der Experten bereits in den kommenden Wochen mit einer Kursexplosion rechnen.

Pepe Unchained ist ein innovatives Namecoin-Projekt, welches ein umfassendes Ökosystem für Memecoins schaffen will. Im Gegensatz zu vielen anderen Memecoins, die oft ohne spezifischen Nutzen existieren, plant Pepe Unchained die Entwicklung einer eigenen Layer-2-Blockchain. Diese soll 100 Mal schnellere Transaktionen und niedrigere Gebühren ermöglichen und somit die Handelbarkeit von Memecoins fördern. Denn wer in den letzten Tagen den "alten Pepe" auf der Ethereum gehandelt hat, musste bis zu 60 US-Dollar an Gebühren dafür bezahlen.

Ein zentrales Element von Pepe Unchained ist "Pepe's Pump Pad", ein Launchpad, das es Nutzern ermöglicht, mit nur wenigen Klicks eigene Memecoins zu erstellen. Mit diesem Tool ist die Erstellung von Memecoins sehr simpel, die Eintrittsbarrieren für Token Herausgeber sind niedrig. Mit nur 2 Klicks können neue Memecoins gelauncht werden, es sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich. Durch die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Plattform fördert Pepe's Pump Pad die Innovation und Vielfalt im Memecoin-Sektor.

Staking bei Pepe Unchained

Das Staking ist ein zentraler Bestandteil des Pepe Unchained Ökosystems und bietet den Nutzern die Möglichkeit, durch das Halten und Sperren ihrer $PEPU-Token passive Einkünfte zu erzielen. Durch die Nutzung der Layer-2-Technologie von Ethereum kann Pepe Unchained effizientere Transaktionen und somit höhere Staking-Belohnungen anbieten - mehr als 10 mal Höher als beim Ethereum Staking.

Staking Dashboard von Pepe Uncahined, Quelle: https://pepeunchained.com/en/dashboard

Um am Staking teilzunehmen, müssen Nutzer ihre $PEPU-Token in einem speziellen Staking-Contract hinterlegen, was gleich beim Kauf oder im Nachhinein über das Staking Dashboard gemacht werden kann. Während der Staking-Periode sind die Token gesperrt und können nicht gehandelt werden. Im Gegenzug erhalten die Teilnehmer regelmäßige Belohnungen in Form zusätzlicher $PEPU-Token. Diese Belohnungen variieren je nach Dauer und Menge der gestakten Token.

Mit einer aktuellen Fundingsumme von mehr als 36 Millionen US-Dollar steht dem Markt ein großer Launch bevor. Schon in 24 Tagen endet der Presale. Danach können die Token nur noch an den Börsen zum aktuellen Handelspreis gekauft werden, nicht mehr zum vergünstigten Presale-Preis.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.