Über das Quantum Computing User Program (QCUP) des Oak Ridge National Laboratory (ORNL) erhalten die Endnutzer Zugriff auf die Crystal- und Star-Topologien von IQM.

IQM Crystal ist eine hochpräzise Quantenverarbeitungseinheit (Quantum Processing Unit, QPU) mit quadratischer Gittertopologie, während IQM Star eine QPU ist, die auf einer sternförmigen Topologie mit einem zentralen Resonator basiert, um die Spitzenforschung voranzutreiben.

Diese Ankündigung legt den Grundstein zur langfristigen Bereitstellung des Quantum-Cloud-Dienstes IQM Resonance für QCUP-Nutzer in den USA und weltweit.

IQM Quantum Computers (IQM), ein Weltmarktführer im Bereich Entwicklung, Herstellung und Verkauf von supraleitenden Quantencomputern, gab heute bekannt, dass sein Quanten-Cloud-Service "IQM Resonance" dem Oak Ridge National Laboratory (ORNL), dem größten Wissenschafts- und Energielabor des US-Energieministeriums, zur Beschleunigung der Forschung zur Verfügung stehen wird.

Über das Quantum Computing User Program des ORNL können Endnutzer wie akademische Einrichtungen, Forscher, Wissenschaftler und Entwickler auf IQM Crystal, eine hochpräzise Quantenverarbeitungseinheit mit quadratischem Gitter, und IQM Star, eine einzigartige Sterntopologie mit einem zentralen Resonator, zugreifen und rechnergestützte Forschungsanwendungen erkunden.

QCUP, das den Zugang für mehr als 400 Benutzer weltweit erleichtert, zielt darauf ab, das Wachstum von Ökosystemen der Quanteninformatik zu unterstützen und ein breites Spektrum an Benutzerzugängen zu den besten verfügbaren Quantencomputersystemen bereitzustellen.

Diese Ankündigung unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, die Grenzen der Rechenleistung zu erweitern und die wissenschaftliche Forschung voranzutreiben. Damit wird der Grundstein für das langfristige Angebot eines Quanten-Cloud-Dienstes für QCUP-Endnutzer gelegt.

Die Quantencomputer von IQM konnten die Vorteile der Ermöglichung einer der höchsten Konnektivitätsstufen für die Ausführung von Quantenalgorithmen mit verbesserter Genauigkeit unter Beweis stellen. Außerdem verspricht die Architektur der IQM Star QPU mit hoher Konnektivität über große Entfernungen im Vergleich zu Standardimplementierungen effizientere Quantenfehlerkorrekturcodes.

"Indem wir dem ORNL direkten Zugang zu unseren Systemen gewähren, unterstützen wir dessen Mission, hochleistungsfähige supraleitende Quantencomputer zur Bewältigung großer Herausforderungen bereitzustellen", so Mikko Välimäki, Co-CEO von IQM. "Mit diesem Schritt positionieren wir uns außerdem innerhalb des Quanten-Ökosystems der USA und zeigen unser Engagement für die Förderung der Quantentechnologie auf globaler Ebene."

"Unser Quantum Computing User Program dient der Erforschung neuer Grenzen der Quantenforschung", so Travis Humble, Direktor des Quantum Science Center des ORNL. "Indem wir Forschern Zugang zu Spitzentechnologie bieten, ermöglichen wir es ihnen, bahnbrechende neue Ansätze zur Lösung komplexer wissenschaftlicher Fragen zu entwickeln."

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, dem Bau und dem Verkauf von supraleitenden Quantencomputern. IQM bietet sowohl Vor-Ort-Quantencomputer mit vollständigem Stack als auch eine Cloud-Plattform für den weltweiten Zugriff auf seine Computer an. Zu den Kunden von IQM gehören die führenden Hochleistungsrechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die vollen Zugriff auf die Software und Hardware von IQM haben. IQM beschäftigt über 280 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Espoo, Madrid, München, Paris, Palo Alto, Singapur und Warschau.

Über das QCUP am ORNL:

Das Quantum Computing User Program (QCUP) in der Oak Ridge Leadership Computing Facility, einer Benutzereinrichtung des DOE Office of Science, bietet Zugang zu zahlreichen kommerziellen Quantencomputer-Ressourcen zum Zwecke der Forschung und Innovation in wissenschaftlichen Computeranwendungen. Das Oak Ridge National Laboratory wird von UT-Battelle für das Office of Science des Energieministeriums (Department of Energy) verwaltet.

