DJ MÄRKTE USA/Börsen uneinheitlich - Tesla mit deutlichen Kursgewinnen

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich nach den teilweise kräftigen Verlusten am Freitag zu Wochenbeginn uneinheitlich. Gegen Mittag (Ortszeit) notiert der Dow-Jones-Index wenig verändert bei 43.437 Punkten. Der S&P-500 legt indessen um 0,4 Prozent zu. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 0,7 Prozent nach oben.

Die Anleger trauen sich nur vorsichtig aus der Deckung, nachdem Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell Zinssenkungshoffnungen zuletzt einen Dämpfer erteilt hatten. Powell hatte gesagt, dass sich die Notenbank angesichts der starken US-Konjunktur mit Zinssenkungen Zeit lassen könne. Am Markt wird nun eine weitere Zinssenkung der Fed im Dezember nur noch mit 58-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist.

Im Fokus der Anleger stehen vor allem Unternehmensmeldungen. Zudem schauen die Marktteilnehmer auf den G20-Gipfel in Rio de Janeiro.

Tesla mit deutlichen Aufschlägen - Super Micro Computer mit Kurssprung

Tesla rücken um 6,5 Prozent vor. Ein Übergangsteam des designierten US-Präsidenten Donald Trump will einen föderalen Rahmen für selbstfahrende Fahrzeuge schaffen, wie Bloomberg berichtet. "Dies wäre ein großer Schritt nach vorn bei der Lockerung der US-Vorschriften ... und ein bedeutender Rückenwind für Teslas autonome und KI-Vision auf dem Weg ins Jahr 2025", so Wedbush-Analyst Dan Ives.

Super Micro Computer will derweil einen Plan vorlegen, der es ermöglichen soll, dass die Aktie weiter an der Nasdaq gehandelt werden kann. Am Berichtstag läuft die Frist ab, bis zu der Super Micro Computer die Genehmigung der Nasdaq einholen muss, nachdem das Unternehmen zuletzt Rechnungslegungspflichten nicht fristgerecht nachgekommen war und auf der Suche nach einem neuen Wirtschaftsprüfer ist. Die Aktie macht einen Kurssprung um 16,2 Prozent.

Nvidia geben 1,4 Prozent nach. Der Chiphersteller für künstliche Intelligenz wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Spannend wird dabei unter anderem, wie schnell das Unternehmen den Verkauf seiner Blackwell-KI-Chips hochfahren kann.

Warner Bros. Discovery hat sich laut dem Wall Street Journal mit der US-Basketball-Profiliga (NBA) darauf geeinigt, dass beide Seiten mindestens für das nächste Jahrzehnt im Geschäft bleiben werden. Die Aktie steigt um 2,7 Prozent.

Lifeway Foods ziehen mit einem auf 27 Dollar je Aktie erhöhten Übernahmeangebot von Danone um 5,7 Prozent auf 24,90 Dollar an.

Ölpreise legen mit geopolitischen Spannungen zu

Die Ölpreise notieren deutlich fester. Die Preise für die Sorten Brent und WTI steigen um bis zu 2,8 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf wieder gestiegene geopolitische Risiken. Laut Medienberichten werden die USA der Ukraine gestatten, Langstreckenwaffen aus westlicher Produktion für Angriffe innerhalb Russlands zu verwenden. Dies gebe Anlass zur Sorge um die Ölversorgung, da die Ukraine nach Ansicht von Marktbeobachtern weitere Ölinfrastrukturen in Russland angreifen könnte.

Der Goldpreis erholt sich wieder etwas, nachdem er zuletzt sechs Handelstage in Folge Abgaben verzeichnet hatte. Der Preis für die Feinunze steigt um 1,9 Prozent auf 2.612 Dollar. Die US-Notenbank dürfte bei Zinssenkungen vorsichtiger vorgehen, was übergeordnet Gegenwind für das Edelmetall bedeute, heißt es von BMI.

Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar leichter. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen von höheren Aufschlägen wieder zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 0,2 Basispunkte auf 4,44 Prozent. Die Renditen tendieren etwas nach oben, da die Märkte die Möglichkeit abwägen, dass die Politik des neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump es der Fed erschweren könnte, die Zinsen zu senken, ohne die Inflation wieder anzukurbeln, heißt es zudem aus dem Markt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.437,27 -0,0% -7,72 +15,3% S&P-500 5.895,78 +0,4% 25,16 +23,6% Nasdaq-Comp. 18.808,35 +0,7% 128,22 +25,3% Nasdaq-100 20.559,77 +0,8% 165,63 +22,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,31 -1,6 4,32 -11,4 5 Jahre 4,30 -0,5 4,31 30,2 7 Jahre 4,37 -0,1 4,37 40,3 10 Jahre 4,44 +0,2 4,44 56,2 30 Jahre 4,63 +1,2 4,62 65,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0584 +0,5% 1,0541 1,0544 -4,2% EUR/JPY 163,87 +0,6% 163,01 163,31 +5,3% EUR/CHF 0,9369 +0,2% 0,9355 0,9364 +1,0% EUR/GBP 0,8358 +0,1% 0,8341 0,8348 -3,6% USD/JPY 154,81 +0,1% 154,65 154,85 +9,9% GBP/USD 1,2662 +0,3% 1,2638 1,2632 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2368 -0,1% 7,2497 7,2377 +1,6% Bitcoin BTC/USD 91.453,20 +2,2% 91.937,70 89.496,50 +110,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,88 67,02 +2,8% +1,86 -2,6% Brent/ICE 72,93 71,04 +2,7% +1,89 -2,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,99 45,75 +2,7% +1,25 +20,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.611,73 2.563,20 +1,9% +48,53 +26,6% Silber (Spot) 31,25 30,25 +3,3% +0,99 +31,4% Platin (Spot) 969,31 942,72 +2,8% +26,58 -2,3% Kupfer-Future 4,12 4,06 +1,4% +0,06 +4,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

