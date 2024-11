DJ Kering ernennt Balenciaga-Chef Charbit zum CEO von Yves Saint Laurent

Von Christian Moess Laursen

DOW JONES--Der französische Luxuskonzern Kering hat neue CEOs für seine Marken Yves Saint Laurent und Balenciaga bestellt. Das Unternehmen, zu dem auch Marken wie Gucci und Cartier gehören, ernannte am Montag Cedric Charbit, den bisherigen Markenchef von Balenciaga, zum CEO von Yves Saint Laurent. Seine Nachfolge an der Spitze von Balenciaga tritt Gianfranco Gianangeli an. Charbit und Gianangeli übernehmen ihre neuen Aufgaben am 2. Januar 2025, wie Kering mitteilte.

