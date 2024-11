DJ Ostsee-Glasfaserkabel zwischen Finnland und Deutschland ausgefallen

DOW JONES--Ein fast 1.200 Kilometer langes Glasfaserkabel zur Datenübertragung in der Ostsee zwischen Finnland und Deutschland ist am Montag ausgefallen. Das teilte die Betreiberfirma Cinia laut Medienberichten am Montag mit. Die Ursache sei unklar. Cinia-Chef Ari-Jussi Knaapila sagte laut der Nachrichtenagentur Reuters auf einer Pressekonferenz, das Kabel sei möglicherweise durch Fremdeinwirkung durchtrennt worden. Darauf deute der plötzliche Ausfall in der vergangenen Nacht hin. Die physische Untersuchung stehe aber noch aus. Cinia arbeite nach eigenen Aussagen mit den finnischen Behörden zusammen, um den Vorfall aufzuklären. Die Reparatur eines Unterseekabels dauere üblicherweise zwischen fünf und 15 Tagen.

November 18, 2024

