Das Bauunternehmen wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben

Keturah, das bahnbrechende globale Luxus-Wohlfühl-Immobilien- und Hospitality-Konzept, meldet die Fertigstellung der Infrastrukturarbeiten von Keturah Reserve seiner luxuriösen Wohnanlage in Meydan, die einen völlig neuen Lebensstil durch die Gestaltung des Raums ermöglicht. Nach einem rigorosen Ausschreibungsverfahren wird in der kommenden Woche der Hauptauftragnehmer des Projekts bekannt gegeben, um die Entwicklungsarbeiten zu starten, die bis zum dritten Quartal 2027 abgeschlossen sein sollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241117338659/de/

Keturah Reserve Infrastructure Works Completed (Photo: AETOSWire)

Keturah Reserve wird 93 Stadthäuser, 90 Villen und 533 Wohneinheiten in sechs Wohnblocks umfassen. Bei diesem Projekt handelt es sich um die erste Wohnanlage im Nahen Osten, in der die Bewohner durch "Bio Living" in die Natur eintauchen können, um ihr körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden zu steigern.

"Bio Living at Keturah Reserve" sorgt für die perfekte Synergie zwischen Raumgestaltung, Architektur und Landschaft und respektiert dabei das umliegende Ökosystem.

Mo Moghrabi, Chief Development Officer bei Keturah, kommentiert: "Wir freuen uns, die Fertigstellung der Infrastrukturarbeiten bekannt geben zu können und erwarten mit Spannung die Auswahl des Hauptauftragnehmers, der dieses Projekt zum Leben erwecken wird. Keturah Reserve repräsentiert die höchsten Standards für luxuriöses Wohnen und bringt das erste Bio Living-Konzept in die Region. Dieses Projekt wird das Leben aller Generationen verbessern und bereichern, und wir sind fest davon überzeugt, dass es neue Maßstäbe auf dem regionalen Immobiliensektor setzen wird."

Keturah Reserve liefert ein Beispiel für ein detaillfreudiges Design, das den Fluss von Luft, Licht, Farbe, Raum, Textur und Material harmonisiert. Die Häuser bieten Innenräume mit doppelter Raumhöhe, die die Luftströmung auf natürliche Weise verbessern unterstützt durch eine hocheffiziente VRF-Technologie (Variable Refrigerant Flow), die die Energiekosten senkt, den Komfort verbessert und konstante Temperaturen in verschiedenen Zonen gewährleistet. Die Architektur optimiert das natürliche Tageslicht bei gleichzeitiger Vermeidung von Hitze und Blendung. Nach Sonnenuntergang unterstützt die architektonische Beleuchtung den circadianen Rhythmus des Körpers und verbessert so die Stimmung, das Wohlbefinden, die Aufmerksamkeit und die Schlafqualität.

* Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241117338659/de/

Contacts:

Khaled Abu Hishme

khaled@cbpr.me