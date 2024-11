Der französische Marktführer im Bereich automatisierter Datenverarbeitung stärkt durch die Übernahme seine KI-Fähigkeiten neue Finanzierungsrunde über 90 Mio. USD abgeschlossen

ChapsVision, ein führender Anbieter für KI-gestützte Datenverarbeitung, hat die Übernahme von Sinequa bekanntgegeben, einem globalen Experten für KI-gestützte Enterprise-Suche und Retrieval-Augmented Generation (RAG). Die strategische Übernahme, zusammen mit einer neuen Investition in Höhe von 90 Mio. USD (85 Mio. €) unter der Leitung von Tikehau Capital, Qualium Investissement, Bpifrance, GENEO Capital und Jolt Capital, beschleunigt ChapsVisions Wachstum, etabliert seine starke globale Präsenz und erweitert die technologische Leistungsfähigkeit, insbesondere im Bereich KI.

ChapsVision setzt auf KI und fortschrittliche Datenverarbeitung, um Unternehmen und öffentliche Einrichtungen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu unterstützen. Die leistungsstarke Software-Suite des Unternehmens ist darauf ausgelegt, vielfältige Datensätze zu nutzen und Organisationen dabei zu helfen, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und strategische Entscheidungen zu treffen. Durch die Optimierung der Analyse und Nutzung von Informationen schafft ChapsVision signifikanten Mehrwert für seine Kunden.

Sinequa, von Gartner und Forrester als führender Anbieter im Bereich KI-basierter Suche und Analyse anerkannt, zählt renommierte Unternehmen wie Pfizer, AstraZeneca, Airbus, TotalEnergies, Alstom oder die NASA zu seinen Kunden. Mit einer leistungsstarken Plattform, die Künstliche Intelligenz und Verarbeitung natürlicher Sprache einsetzt, macht Sinequa Daten zugänglicher und nutzbarer.

Durch die Übernahme baut ChapsVision seine ArgonOS-Plattform weiter aus und kombiniert fortschrittliche Such- mit Datenverarbeitungsfunktionen, die den digitalen Erfolg von Kunden in Branchen wie der Industrie, den Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung unterstützen. Dies unterstützt ChapsVisions Ambitionen für ein schnelles internationales Wachstum, insbesondere in Europa und Nordamerika. Die jüngste Finanzierungsrunde wird diese Bemühungen weiter fördern und ChapsVisions Reichweite sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung und Produktverbesserungen intensivieren.

"Wir freuen uns sehr, Sinequa in der ChapsVision-Gruppe willkommen zu heißen", erklärt Olivier Dellenbach, Gründer und CEO von ChapsVision. "Alexandre Bilger und sein Team haben eine einzigartige, generative KI-unterstützte Forschungstechnologie entwickelt, die von Analysten gelobt und von den größten Unternehmen der Welt für anspruchsvollste Anwendungsfälle genutzt wird. Sie ergänzt unsere ArgonOS-Plattform perfekt und ermöglicht es uns, ein einzigartiges Angebot im Bereich leistungsfähigster Datenverarbeitung auf den Markt zu bringen. Ich danke Jean Ferré, CEO von Sinequa, der den Verkaufsprozess des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen und einen reibungslosen Übergang ermöglicht hat."

Alexandre Bilger, Chief Architect Officer bei Sinequa, ergänzt: "Der Beitritt zur ChapsVision-Gruppe und Teil ihres starken Wachstums zu werden, stellt eine große Chance für Sinequa und unsere Kunden dar. Die Kombination unserer Expertise in KI und Enterprise-Suche mit dem umfassenden Data-Intelligence-Portfolio von ChapsVision schafft beispiellose Möglichkeiten für die Kunden beider Unternehmen, die komplexesten Datenherausforderungen mit Zuversicht anzugehen."

Die Übernahme von Sinequa wird durch Sacheinlagen und die dritte Finanzierungsrunde von ChapsVision in Höhe von 90 Mio. USD (85 Mio. €) finanziert, was ChapsVision auch ermöglicht, seine internationale Expansion fortzusetzen. Die bisherigen Aktionäre von ChapsVision, darunter Tikehau Capital, Bpifrance, Qualium Investissement, GENEO Capital und der neue Investor Jolt Capital, finanzieren die Transaktion.

Über ChapsVision

Als Spezialist für die souveräne Datenverarbeitung ermöglicht ChapsVision Unternehmen und Verwaltungen, ihre digitale Transformation erfolgreich abzuschließen und durch eine Software-Suite, die auf einem massiven und heterogenen Datenbetriebssystem basiert, Mehrwert zu schaffen. Durch umfangreiche F&E-Investitionen in die Big-Data-Verarbeitung, ergänzt durch eine konsequente Strategie internationaler Akquisitionen und Expansion, hat ChapsVision schnell eine kohärente Gruppe in zwei Bereichen aufgebaut, die datenintensive Sektoren bedienen: einer für Unternehmen und einer für staatliche Organisationen. Gegründet im Jahr 2019, beschäftigt ChapsVision fast 1.000 Mitarbeiter:innen, hat 1.000 Großkunden und strebt im Jahr 2024 einen Umsatz von mehr als 200 Mio. an.

Über Sinequa

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der großen und komplexe Organisationen eine intelligente Unternehmenssuch- und Analyseplattform bereitstellt. Die Beschäftigten der Sinequa-Kunden erhalten dadurch verwertbare Informationen in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen und steigern ihre Produktivität das Unternehmen wird informationsgetrieben. Die Sinequa-Plattform wurde durch die Erfahrung in Projekten für große Organisationen, in komplexen Umgebungen mit großen und vielfältigen Daten und Inhalten geschaffen. Sie ist vollständig integriert und konfigurierbar, um aktuelle und zukünftige Anforderungen im Hinblick auf die Informationsbeschaffung zu erfüllen. Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft weltweit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und Geschäftspartnern.

