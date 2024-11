Die Aktie von Carl Zeiss Meditec erlebte am Freitag einen weiteren Rückschlag an der Börse. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier des Medizintechnikunternehmens deutliche Einbußen und fiel zeitweise um 1,6 Prozent auf 57,55 Euro. Damit setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort, der die Aktie weit von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt hat. Mitte März notierte der Anteilsschein noch bei 123,75 Euro, was einen Abstand von über 53 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Trotz der anhaltenden Kursschwäche sehen Analysten Potenzial für die Zukunft. Das durchschnittliche Kursziel wird derzeit auf 67,88 Euro taxiert, was einen möglichen Anstieg von über 17 Prozent impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,85 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose fällt allerdings verhaltener aus: Während im Vorjahr noch 1,10 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet wurden, wird für 2024 eine Dividende von 0,870 Euro erwartet.

Carl Zeiss Meditec Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...